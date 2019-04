Mali: Moussa Sissoko - « Il faut toujours croire en soi »

Moussa Sissoko a livré une grosse prestation mardi face à Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des champions (1-0). Nouvelle preuve de son retour au premier plan.

Au départ, le milieu de terrain des Spurs est toujours celui qui interroge. A la fin, il est souvent celui qui fait l'unanimité. Après une mise en jambes timide des deux équipes, les Spurs ont démontré par Moussa Sissoko qu'ils étaient capables de placer des contres tranchants. Le milieu de terrain international français d'origine malienne a livré un match dantesque, où sa puissance et ses sorties de balle ont énormément soulagé ses partenaires, qui ont souvent eu du mal à échapper au pressing mancunien.

« Je suis content de mon match », confiait-il après la rencontre. « Je pense que j'ai fait un très bon match, à l'image de l'équipe. Je suis toujours content de faire de belles performances. Comme je le dis souvent, je reviens d'assez loin quand même. J'ai eu deux premières saisons très compliquées ici. Je n'ai pas abandonné. J'ai continué à travailler. Je suis fort mentalement, je savais que je pouvais réussir. Cette année, les choses se passent bien pour moi. Il faut toujours croire en soi. »

Le joueur formé à Toulouse a également reconnu qu'il n'était pas le joueur le plus technique de son équipe, mais qu'il pouvait briller grâce à d'autres qualités. « Je sais très bien que je ne suis pas le joueur le plus technique. Je ne suis pas le meilleur joueur du monde. Mais je joue avec mes qualités. Je ne me suis jamais pris pour une autre personne. J'essaye de jouer sur mes qualités, c'est comme ça que je suis devenu footballeur professionnel, international. Je donne le meilleur de moi-même. Ça plait au coach, à l'équipe. C'est à moi de continuer dans cette voie. Et de ne pas me prendre pour une autre personne. »

Plus rien à voir donc avec le joueur assez transparent que les fans de l'écurie anglaise ont vu évolué depuis l'été 2016. Cette saison, il revit, et rayonne dans l'entre-jeu, enchaînant les prestations XXL. Pour rappel, Moussa Sissoko est le sixième joueur de l'effectif de Tottenham le plus utilisé par Mauricio Pochettino depuis le début de l'exercice. Irréprochable.