Guinée: Naby Keita - Le Guinéen ouvre son compteur en Ligue des Champions

Naby Keita a ouvert son compteur en Ligue des Champions, devenant le premier Guinéen à marquer en quarts de finale de la Ligue des Champions.

L'international guinéen revient avec force suite aux plusieurs blessures, critiques des supporters de Liverpool et ainsi les rumeurs de lui mettre en vente pour la saison prochaine. Cinq jours après avoir ouvert son compteur-buts avec Liverpool, le milieu de terrain a récidivé lors du quart de finale aller de la Ligue des champions contre le FC Porto ce mardi 9 avril.

Le Guinéen a tout fait pour battre le pavé et inscrire son premier but en Premier League et c'est encore en Ligue des Champions au compte des 1/4 de final aller qu'il signe son tout premier but dans cette compétition. Son but précoce a mis les Reds sur la voie de la victoire (2-0). Naby Keïta se fond de plus en plus dans l'effectif de Liverpool. Et le club de la Mersey nourrit des ambitions de plus en plus grandes en cette fin de saison.

Critiqué après sa première partie de saison pas évidente, le petit milieu de terrain retrouve ces derniers temps le tranchant et l'efficacité offensive qui avaient fait de lui l'un des tous meilleurs joueurs de Bundesliga lorsqu'il évoluait au RB Leipzig. De quoi largement justifier le statut d'homme du match décerné par les supporters des Reds. La fin de la saison s'annonce bien pour le Guinéen.