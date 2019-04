Ile Maurice: Arrêté pour possession de drogue, Parmeshwar Gooljaury, l'envers du décor

Il avait sur lui une certaine quantité de drogue. Parmeshwar Gooljaury, frère cadet de l'homme d'affaires Rakesh Gooljaury, devra passer encore huit jours en cellule. Il a été arrêté hier, mardi 9 avril, pour possession de cannabis.

Ce matin, la police a objecté à sa remise en liberté devant la magistrate Ranjeeta Rajkumarsing en cour de district de Moka. Une accusation provisoire de «drug dealing: possession of cannabis seeds for cultivating cannabis plants» a été retenue contre lui. Sa prochaine comparution est prévue le 17 avril et il a retenu les services de Me Rama Valayden, Shahzaad Mungroo et Anoop Goodary.

Par ailleurs, ce propriétaire de deux stations d'essence à Pamplemousses et La Croisette a connu ses hauts et ses bas comme son frère aîné. Parmeshwar Gooljaury commercialisait des pièces détachées pour voitures avant de se lancer dans la haute couture. Il avait fondé la compagnie Grooving Style, alors que celle de son frère s'appelait Fashion Style. Cette incursion dans un monde qui lui était totalement étranger lui a coûté une fortune et a contribué à sa chute financière.

Le frère cadet de Rakesh Gooljaury avait laissé une importante ardoise auprès de la MauBank : Rs 166,7 millions et 1,1 million d'euros. Ne pouvant rembourser les deux prêts, il a tenté de se dédouaner en prétextant qu'il n'a jamais emprunté une telle somme et que sa signature a été falsifiée par des cadres de la banque. Mais la banque ne l'entendait pas de cette oreille et a mis ses biens sous séquestre.

De son côté, Parmeshwar Gooljaury n'a jamais pu prouver ses dires. Il a même intenté un procès en réclamation contre la MauBank pour une somme de Rs 300 millions. Toutefois, il devait retirer sa plainte au début de 2018. Le «failed businessman», qui est propriétaire d'un manoir et roule en BMW Mi5, qui coûte Rs 12 millions, est depuis hier locataire d'une cellule policière.

Le temps nous dira s'il devra lui aussi compléter un service communautaire comme son frère Rakesh dans l'affaire Roches-Noires.