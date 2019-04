Gabon: Makokou - Deux trafiquants interpelés dont une femme pour trafic d'ivoire

Le vice a une oreille dure et persiste. Un homme et une femme ont été appréhendés, le week-end écoulé, en possession de trois pointes d'ivoire dans un motel de la ville de Makokou. Une situation qui préoccupe tant Conservation et Justice que le gouvernement gabonais.

Les opérations conjointes de lutte contre le trafic des produits des espèces protégées dévoilent davantage leur efficacité. La dernière action des équipes date du dimanche 24 mars 2019.

Grâce à une information reçue d'une source crédible évoquant une transaction de pointes d'Ivoire devant avoir lieu dans un motel de la ville de Makokou (Province de l'Ogooué-Ivindo), une équipe, composée des agents des Eaux et Forêts, de la Direction Générale de la Recherche(DGR), appuyée par l'ONG Conservation Justice, va se rendre immédiatement sur les lieux, afin de vérifier l'information.

Postés aux alentours des lieux indiqués, les agents vont apercevoir deux personnes dont une femme, entrer dans l'une des chambres dudit motel. Quelques secondes après, la dame sortira de la chambre et reviendra 15 minutes plus tard avec un sac de voyage de couleur noire qu'elle remettra au monsieur, répondant au nom de Junior Pambou, au seuil de la porte de la chambre. Elle s'en alla tout de suite du motel. Une fois la présence du produit confirmée, les agents feront irruption et surprendront le trafiquant Junior Pambou, de nationalité gabonaise, en flagrant délit de commercialisation de trois pointes d'ivoire. La dame, Lydia Amba, sera aussitôt rattrapée et interpellée à son tour.

Conduits au poste pour être interrogés sur l'origine des produits, Junior Pambou admettra avoir acheté l'ivoire auprès d'un sujet congolais à Olloba, un village du Congo-Brazzaville. Quant à la dame, Lydia Amba, elle affirmera uniquement avoir conduit son beau-frère Junior Pambou au motel. Ce dernier lui aurait demandé d'aller prendre le sac qu'il aurait laissé chez elle.

En attendant la suite de la procédure, les suspects Junior Pambou et Lydia Amba sont gardés à vue dans les locaux de la DGR.