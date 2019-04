Congo-Brazzaville: Coopération - L'Unesco et le Congo prennent soin de la formation qualifiante

Les deux parties vont renforcer leur appui à travers des initiatives visant à redonner à la formation professionnelle et technique la place qui lui convient dans le système éducatif.

« Nos universités produisent des licenciés, des maîtrisards, des docteurs qui sont parfois au chômage alors qu'il y a un grand besoin en matière de métiers techniques et professionnels », a fait constater le représentant pour les deux Congo de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), Jean Pierre Ilboudo, au sortir de l'audience avec le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes.

La réalité ainsi observée appelle à revoir la question de la formation qualifiante et la mettre au centre du processus de développement d'autant qu'elle crée des emplois, répond aux besoins du marché...

C'est, d'ailleurs, pour cela que Jean Pierre Ilboudo a annoncé l'arrivée à Brazzaville du conseiller régional de l'Unesco, le 16 du mois en cours. Une réunion mettra autour de la table tous les acteurs de l'éducation pour discuter, entre autres, de la place de l'enseignement technique et professionnel.

« Nous réitérons au ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes notre volonté de collaborer avec son département pour qu'ensemble, nous revisitions la stratégie du secteur de l'éducation qui n'a pas donné une assez grande place à la formation technique et professionnelle », a assuré le diplomate onusien.

L'Unesco dans le Pool

Jean Pierre Ilboudo a indiqué que l'agence onusienne réalise des projets dans le département du Pool qui a connu, il n'y a pas longtemps, quelques troubles. Pour accompagner la population, l'Unesco a organisé des formations dans plusieurs secteurs, notamment l'élevage, la conduite des tracteurs, la gestion commerciale.

Selon le représentant, le projet connaîtra une seconde phase. De concert avec la direction départementale de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, l'Unesco identifiera les filières et créneaux les plus utiles en matière de la formation qualifiante.