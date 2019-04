Congo-Brazzaville: Théâtre - La pièce " Délestage" en tournée d'hommage à Roland Mahauden

Quasiment tout le mois d'avril va y passer en dix dates pour quinze représentations dont la toute prochaine est prévue le 12 avril, à Kinshasa, à la suite du week-end que David Minor Ilunga a passé sur les planches de Lubumbashi.

Après avoir gratifié les Lushois de son spectacle sur les scènes de l'Université de Lubumbashi et du Bureau Wallonie-Bruxelles, les 5 et 6 avril, David-Minor revient à Kinshasa pour une quatrième représentation à Kintambo. Mais pour cette fois, il est à l'affiche au Scolasticat des Oblats et non au Tarmac des auteurs qui a servi de point de départ à sa tournée nationale.

Fief du comédien qui est tout à la fois auteur de cette création mise en scène par le défunt Roland Mahauden, l'espace culturel réputé de Kintambo, ce terreau du théâtre où travaille l'auteur de "Délestage", avait déjà donné trois représentations successives de son spectacle, du 28 au 30 mars. Le mois d'avril, David-Minor l'a commencé au Kongo central où il s'est produit sur la scène de l'Alliance française de Matadi, le 2 avril. C'était là la deuxième étape de cette tournée soutenue par la Délégation Wallonie-Bruxelles et qui aura pour point de chute l'espace Yole Africa à Goma, la soirée du 24 avril.

David-Minor a inscrit sa tournée sous le signe d'un hommage à l'illustre metteur en scène belge. Ainsi, entre le rendez-vous de ce vendredi et la fin de son périple, "Délestage" va passer sur certaines de ces scènes que l'ancien directeur du Théâtre de Poche de Bruxelles avait marquées de son empreinte de son vivant. Il s'agit notamment de l'Espace Ngoma de Kisangani où il posera ses valises le 19 avril. Dans cette même ville, "Délestage" sera aussi à l'affiche au lycée Maele où elle sera jouée le lendemain, soit le 20 avril, en matinée avant de l'être une seconde fois sur les planches de la veille. Cap ensuite vers Goma où la pièce est programmée au Foyer culturel, la soirée du 22 avril. De cette ville de l'est, David-Minor n'aura aucun mal à passer la frontière en direction de Kigali où il est déjà annoncé. Il se produira à O'Tamarillo, le 23 avril, et repassera la frontière pour boucler la boucle le lendemain à Goma comme précisé plus haut.

Par ailleurs, Le courrier de Kinshasa tient de l'auteur de "Délestage" que la pièce a connu jusqu'ici un brillant parcours depuis sa grande première mondiale à Kinshasa. La primeur avait été accordée au Centre Wallonie-Bruxelles alors que le Tarmac des auteurs avait accueilli la seconde représentation. Et d'ajouter : « Nous avions ensuite joué à Kisangani, puis nous sommes allés en Belgique vers novembre 2017 où nous avons retravaillé certaines choses avant de l'y rejouer mais aussi sur la scène de Paris en mars 2018. Il y a encore eu quelques autres représentations à Kinshasa ».

Djibouti, Carthage, Bujumbura avaient également fait l'objet d'escales lors des précédentes programmations de "Délestage" d'où il est revenu avec le prix de la critique du "Meilleur seul en scène". David-Minor ne pense, d'ailleurs, pas en avoir déjà fini avec "Délestage". Il a avisé, à cet effet : « Là, nous sommes en pleine tournée nationale. Mais, peut-être qu'en novembre 2019 nous repartirons pour la Belgique ».

En outre, quoique remanié, le texte de "Délestage" qui a été écrit de manière à être adapté en fonction du milieu où il se joue, garde son intrigue du départ, rassure David-Minor. Et, ce qu'il convient de savoir de cette pièce qu'il joue seul sur la scène, dit-il : « C'est une pièce de théâtre pas qu'une question d'humour, même si je fais beaucoup d'humour, un humour caustique. Je parle des sujets dont l'on ne devrait pas rire normalement et j'essaie d'en rire ». Ainsi, pour en savoir plus sur la création où il est question « d'un humour de la survie qui parle des réalités du Congo », les Kinois sont juste tenus de ne pas manquer la représentation de ce vendredi.