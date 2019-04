Afrique: CAF Ligue des Champions - Le Horoya AC croit à l'exploit face aux Wydad

Le Horoya AC devra sortir le grand jeu à l'extérieur pour espérer rallier le prochain tour de cette Ligue des Champions africaine. Le club guinéen se place à Rabat ce samedi pour affronter le Wydad de Casablanca dans le cadre du match retour des quarts de finale.

Le Horoya AC et le Wydad AC se sont neutralisés à Conakry, à l'issue de cette première manche de leur double confrontation. Le club de Matam s'est complique la tâche avant son déplacement au Maroc samedi prochain. Mais les hommes de Gomez Daroza ne désespèrent pas. Ils comptent aller réaliser un exploit dans le royaume chérifien.

« Vous savez face à Wydad AC, nous sortons d'un grand match dans lequel nous avons dominé notre rival de la tête et des épaules, avec une énorme combativité. Il était donc important pour nous de faire d'abord un décrassage adapté pour bien récupérer. Et ensuite, on était aussi obligé de travailler sur les fondamentaux avant notre déplacement sur Rabat », a confié Faraban Camara, le préparateur physique, sur le site du club, avant d'ajouter: « Nous avons bien repris et nous voyons que les joueurs ont tous la volonté de réussir. Le coach a aussi travaillé sur des basiques à travers des ateliers permettant aux joueurs d'être beaucoup plus sereins mais surtout d'être réalistes. Nous aurons une dernière séance, nous allons faire de telle sorte qu'ils progressent encore... Nous allons au Maroc pour jouer les 90 minutes à fond et c'est à l'issue du match qu'on connaîtra l'équipe qui aura son ticket de demi-finaliste. Avec l'allure actuelle de notre équipe, je crois fermement à nos chances ».