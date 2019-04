Algérie: Instructions fermes pour l'amélioration des services des urgences médicales

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui a donné des instructions fermes aux cadres du secteur en vue d'améliorer les services des urgences médicales et la prise en charge des malades, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

A cette occasion, il a appelé à "prendre les mesures nécessaires pour faciliter la prise en charge des cas des urgences à travers la mise en place et la maintenance des équipements et des matériels chirurgicaux et l'amélioration des prestations sanitaires dans cette wilaya, notamment la préparation du mois de Ramadhan ainsi que la prévention des maladies inhérentes à la saison estivale 2019".

Lire aussi: Nécessité d'améliorer le fonctionnement des urgences médico-chirurgicales

Par ailleurs, M. Miraoui a souligné l'importance "de doter les différents services d'appareils d'hémodialyse en vue de garantir l'offre, sachant que les urgences médicales constituent "l'image du secteur de la santé et le portail qui fixe les cadres généraux de gestion des autres services médicaux".

En prévision du mois de ramadhan et de la saison estivale, le ministre a demandé aux responsables de la santé de "réunir toutes les conditions matérielles et humaines nécessaires et d'organiser des campagnes de sensibilisation, en se référant aux normes de prévention des maladies transmissibles qui se propagent notamment durant la période estivale".

Evoquant la médecine de proximité, le ministre a mis l'accent sur "le rôle efficient des institutions publiques de la santé de proximité dans les volets de la prévention et des soins. Le premier consiste à sensibiliser aux risques des maladies et voies de prévention, à travers les campagnes de sensibilisation, alors que le deuxième consiste à accorder les soins et à assurer les prestations sanitaires aux citoyens".

Le ministre a donné des instructions aux gérants pour "assurer une participation du mouvement associatif dans les activités de l'information et de la sensibilisation destinée aux citoyens et renforcer le dialogue social global avec les différents syndicats", soulignant sa détermination à organiser des rencontres périodiques qui regroupent toutes les wilayas.