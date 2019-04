Algérie: 10 partis politiques autorisés à tenir leurs congrès constitutifs et 22 associations agréées

Alger — Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a autorisé 10 partis politiques à tenir leurs congrès constitutifs et accordé l'agrément à 22 associations à caractère nationale et inter-wilayas, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

"En exécution des décisions de la réunion du gouvernement tenue le 3 avril 2019, sanctionnée par l'impératif d'examiner et de traiter les dossiers de création des partis politiques et d'associations à caractère nationale et inter-wilayas conformément aux dispositions de la loi organique 12-04 et la loi 12-06 du 12 janvier 2012 relatives respectivement aux partis politiques et aux associations, le ministère informe les citoyennes et citoyens qu'il a procédé à l'examen des dossiers des partis politiques et des associations concernés par le parachèvement des procédures d'agrément et d'inscription au cas par cas", a précisé le communiqué du ministère.

Dans ce cadre, "dix (10) partis politiques ont été autorisés à tenir leurs congrès constitutifs conformément aux dispositions de la loi organique relative aux partis politiques, tout en conviant les responsables de deux formations politiques à se rapprocher des services du ministère pour les accompagner, leur faciliter les procédures administratives et parachever les procédures d'agrément".

Selon la même source, "des récépissés ayant valeur d'agrément ont été délivrés à 22 associations à caractère nationale et inter-wilayas".

Le ministère "s'attèle à poursuivre le parachèvement de l'opération jusqu'à l'examen du reste des dossiers déposés", conclut la même source.