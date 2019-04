Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Des religieux prient pour les autorités ivoiriennes

Les Eglises évangéliques membres du consistoire dirigé par le pasteur Yayé Dion Robert, fondateur de l'Eglise Baptiste œuvres et mission internationale et un grand nombre de leurs fidèles étaient, vendredi à samedi, au stade l'université Félix Houphouët-Boigny, pour une veillée de prière dénommée « 12h de prières intenses en faveur de la paix en Côte d'Ivoire ».

Ils ont prié pour le Président de la République, Alassane Ouattara, en s'appuyant sur Timothée chapitre 1, verset 1 à 2, où il est écrit : « En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse des demandes et des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes.

Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible, avec un parfait attachement à Dieu et une conduite entièrement respectable ».

La prière pour les autorités du pays a été faite par le pasteur Alexandre Amazou. Il a précisé qu'il ne s'agit pas d'une affaire de parti politique, mais que « prier pour le Président de la République est une garantie de stabilité en Côte d'Ivoire. C'est une ordonnance biblique ».

Aussi a-t-il supplié Dieu pour qu'il protège le Chef de l'Etat et lui donne l'intelligence et la sagesse de conduire le navire Ivoire à bon port. « Dieu peut toucher le cœur d'un homme et l'utiliser pour accomplir ses desseins.

Que le Saint-Esprit soit sur lui afin que toutes les décisions qui seront prises le soient conformément à la volonté parfaite de Jésus », a-t-il proclamé.

Avant d'ajouter, s'adressant à Dieu : « Cette nation a besoin de paix et de tranquillité, touche son cœur afin qu'il ne prenne aucune décision qui défavorise la Côte d'Ivoire et l'Eglise ».

Des prières ont également été faites pour le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et son gouvernement.

Afin que les décisions prises en Conseil des ministres soient influencées par le Saint-Esprit, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et non au profit d'un homme. Selon le pasteur Dion Robert, cette nuit est un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire.

L'apôtre Marcel Kouamenan, basé aux Caraïbes, a, lui, remis entre les mains du Christ le calendrier qui conduit jusqu'en 2020, pour que tous les programmes démoniaques soient annulés.

A l'en croire, en 2020, Dieu fera la différence pour qu'il n'y ait pas de désordre, ni de morts, mais une paix totale. Il a salué la présence de Simone Ehivet Gbagbo (ex-Première dame) et du maire de Yamoussoukro, Kouacou Gnrangbé Kouadio Jean.