Angola: Le gouvernement relance l'économie avec PRODESI

Luanda — Le temps où l'Angola se concentrait sur les ventes de pétrole est révolu. Depuis près d'une décennie, le gouvernement s'emploie à diversifier ses sources de revenus et à réduire radicalement sa dépendance externe en termes de biens et de services.

La nécessité de diversifier l'économie est devenue le mot d'ordre et a pris de l'ampleur lorsque, contre toute attente, la crise économique s'est installée en 2014.

Avec ce scénario, le pays a presque "touché le fond" et a vu la réalité des autres temps, marquée par des excédents et des ventes importantes de pétrole pour rester dans le passé. Le signal d'avertissement "a sonné". Aujourd'hui, le pétrole ne suffit plus pour les besoins domestiques.

La recherche de nouvelles sources d'aide aux dépenses de l'État est devenue plus que nécessaire. Telle est la vision de l'État, partagée par les experts en politiques macroéconomiques, qui prédisent un Angola robuste et beaucoup plus préparé à générer des revenus.

Le chemin de la diversification comporte plusieurs étapes. Certains d'entre eux (déjà remplis) produisent déjà des résultats, mais de loin inférieurs aux besoins réels, selon les experts.

Pour relancer le secteur économique, le gouvernement a ouvert en septembre 2018 une nouvelle page du processus de diversification, en dissolvant le programme "Angola Investe".

Angola Investe, officiellement lancé en 2014, a alloué 120 milliards de AKZ (420 millions USD) aux banques commerciales en quatre ans pour financer 515 projets d'investissement de petite, moyenne et grande taille.

Dans le cadre de ce projet, l'État a soutenu l'octroi de crédits d'un montant de 55 milliards AKZ (193 millions USD), qui servaient à subventionner les intérêts, à capitaliser les fonds de garantie et de capital-risque, outre de créer un environnement satisfaisant pour les prêts .

Malgré les chiffres, "Angola Investe" a été remplacé cette année par le programme de soutien au crédit, approuvé dans le cadre du programme de production nationale, de diversification des exportations et de remplacement des importations (PRODESI).

Il s'agit d'un programme stratégique mieux adapté au nouveau contexte socio-économique du pays, d'après les experts nationaux, qui applaudissent l'initiative de l'Exécutif, qui consiste à redéfinir «Angola Investe» et à approuver la subvention des prix du carburant, de l'agriculture et de la pêche, de 45%.