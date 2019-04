Algérie: Judo - Les dates des différents championnats nationaux arrêtées

Alger — Les dates des différents championnats nationaux de judo ont été arrêtées mercredi par la Fédération algérienne de la discipline (FAJ), à commencer par les Championnats "par équipes" des Divisions 1 et 2, initialement prévus du 1er au 2 mars 2019 et qui auront lieu finalement les 14-15 juin.

Dans la foulée, les 21-22 juin, aura lieu le championnat national "par équipes" de la catégorie minimes (Garçons et filles), et il sera suivi du "par équipes" cadets (Garçons et filles), prévu le 28 juin, puis le "par équipes" de la catégorie espoirs (Messieurs et Dames), qui lui est programmé pour le 29 juin.

Le lendemain, 4 juillet, ce sera au tour des juniors (Messieurs et Dames), puis les cadets (Garçons et filles), qui concourront le 5 juillet, et enfin les seniors (Messieurs et Dames), qui clôtureront les épreuves le 6 juillet.

Sur le plan international, la première grosse compétition inscrite au programme du judo algérien est le Championnat d'Afrique 2019 de la catégorie seniors, prévu du 25 au 28 avril courant au Cap (Afrique du Sud).