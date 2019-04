Madagascar: INSCAE - Des étudiants s'investissent dans l'éducation des enfants défavorisés

L'Institut National en Sciences comptables et Administration d'Entreprise (INSCAE) forment les étudiants à s'impliquer davantage dans des actions sociales en vue de contribuer au développement socio-économique du pays.

C'est pourquoi, six étudiants ont pris l'initiative de créer une association dénommée « Invested For Kids » ou IFK. Leur objectif est d'investir dans l'éducation des enfants issus des couches défavorisées en effectuant chaque année des actions sociales. Cette fois-ci, ils ont choisi l'association « Betania » dans la commune d'Ankasina pour réaliser leurs investissements sociaux. Il s'agit d'une association qui s'occupe des enfants de cette collectivité décentralisée et qui devient par la suite un pilier de développement de la localité.

Ainsi, les étudiants de l'INSCAE y ont effectué des séances d'éducation civique en montant une pièce de théâtre et en organisant des jeux et des questions de culture générale au profit des élèves de classes de 8e et de 7e de l'établissement scolaire géré par « Betania ». Ce qui permet de développer leur créativité, leur esprit d'équipe et leurs connaissances dans un cadre ludique et convivial.

En outre, l'IFK prévoit de rééquiper la cantine scolaire avec de nouveaux ustensiles de cuisine tout en rénovant la façade extérieure du bâtiment scolaire. Ces actions sont parrainées par DHL, un groupe spécialisé en transport et logistique. Le partenariat entre ce groupe et l'IFK s'étalera sur le long terme.