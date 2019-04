Madagascar: Centenaire de l'OIT - Le SSM non invité

La place des syndicats est importante dans la réglementation du travail à Madagascar.

La célébration du centième anniversaire de l'Organisation Internationale du Travail ne verra pas la présence des syndicalistes membres du SSM ou Solidarité des Syndicats de Madagascar. Un communiqué publié sur la page Facebook du « Randrambaon'ny Sendika » regroupant la Confédération des Travailleurs de Madagascar et le SSM fait savoir que « 300 employés malgaches ont été invités à la célébration du centenaire de l'OIT. Des invitations envoyés uniquement au nom du CTM« . Ce que le « Randrambaon'ny Sendika » (CTM-SSM) qualifie de « discrimination » et de « tentative de scission des syndicats malgaches ». L'omission de la SSM dans la liste des invités à la célébration du centenaire de l'OIT pourrait être la cause d'une certaine frustration dans les rangs des syndicalistes malgaches.

Face à la situation, le « Randrambaon'ny Sendika » invite les syndicats malgaches à garder l'unité syndicale. Une unité acquise grâce à des efforts menés par les syndicalistes durant des années. Par ailleurs, la situation du travail dans la Grande Ile reste assez préoccupante. Chômage déguisé (avec plus 20% des travailleurs), emplois inadéquats et non protégés, discrimination et prépondérance du secteur informel, des manifestations concrètes de ladite situation auprès de la population active.