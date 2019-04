Afrique de l'Ouest: Journées de la prévoyance et des actions sociales - Abidjan accueille bientôt la première édition

Abidjan va accueillir les 23 et 24 mai 2019, à l'espace Crrae-Umoa Plateau, la première édition des Journées de la prévoyance et des actions sociales (Jpas).

Les Jpas se veulent une plate-forme de rencontres et d'échanges entre décideurs, pouvoirs publics, professionnels du secteur de la prévoyance et de l'action sociale et populations.

« Quelle politique de prévention pour la protection des personnes ? », tel est le thème de cette édition portée par "Régie Interactive" et placée sous le parrainage du ministère de l'Emploi et de Protection sociale.

Lors d'une conférence de presse le 4 avril 2019, à Cocody, Amaria Doudou, promotrice de l'évènement, a livré des détails sur ces journées qui seront meublées par des panels, des expositions et actions dans le domaine du social.

« Plusieurs questions telles que celles liées à la prise en charge sanitaire et financière de la personne assurée qui perd sa capacité de travail par suite de maladie, invalidité, vieillesse, décès, perte d'emploi involontaire ou maternité, ou les interrogations liées à la retraite en général, aux successions et la prise en compte des acteurs du secteur de l'informel... constitueront, entre autres, la trame des thématiques qui seront passées au peigne fin à ce rendez-vous », a-t-elle fait savoir.

A en croire Amaria Doudou, les solutions et produits pour satisfaire les besoins des populations en matière de prévoyance et d'actions sociales existent.

Mais pour diverses raisons, ne sont pas toujours connues des populations ou implémentées par celles-ci et qui se retrouvent dans le désarroi, le dénuement lorsque survient le sinistre.

« C'est pour combler ce vide ou du moins accompagner les actions déjà menées qu'une plate-forme d'échanges dédiée à la vulgarisation de la prévoyance a vu le jour; l'ignorance étant l'une des principales causes de la pauvreté », a-t-elle indiqué.

Pour la promotrice de l'événement, les Jpas « visent toutes les couches de la population ». En amont, Amaria Doudou a affirmé qu'un site internet: prevoyances.net a été lancé.

Cet outil en plus d'informer, permet de recueillir les besoins et attentes les plus détaillées et les plus personnelles des populations sur les questions liées à la prévoyance et aux actions sociales dans leur ensemble.