Madagascar: Métiers de télé-conseillers - Un grand débouché pour les jeunes

Le centre de formation SOAMADA a appuyé des jeunes bacheliers à la facilitation de leur intégration au marché du travail.

En effet, « nous leur prodiguons une formation de métiers télé-conseillers étant donné que c'est un grand débouché pour les jeunes », a expliqué Ravaojanahary Nalisoa Nantenaina, formateur en gestion des relations clients au sein de ce centre de formation, lors de la sortie de la première promotion hier à Nanisana. En outre, « ces apprenants comptant au nombre de onze jeunes seront tout de suite placés au sein d'une société se spécialisant en matière de télé-conseillers à l'issue de leur formation en matière de gestion des relations clients qui a duré une semaine. Ils seront immédiatement opérationnels étant donné que près de 80% de la formation qu'on leur dispense sont des cas pratiques », a-t-il enchaîné.

Partenariats. En fait, le centre SOAMADA veut contribuer à la réduction du taux de chômage à Madagascar en apportant son soutien aux jeunes sans emploi qui sont en quête de travail. Et aux termes de cette formation en gestion des relations clients, le centre effectue une évaluation des compétences acquises par les apprenants avant de passer un entretien auprès de la société qui s'engage à les recruter, dans le cadre d'une convention de partenariat entre les deux parties. Des certificats attestant leur capacité à se lancer dans ce métier de télé-conseiller, leur ont été ainsi remis lors de la sortie de cette première promotion. Dans la même foulée, Ravaojanahary Nalisoa Nantenaina, un jeune dynamique, a soulevé qu'il prodigue cette formation à titre de bénévolat au sein du centre SOAMADA dans le dessein d'aider ses pairs. « Nous sollicitons ainsi les autres sociétés œuvrant dans le secteur de Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication, plus précisément dans les call-center, à nouer des partenariats avec le centre dans le dessein de créer un débouché pour les jeunes formés en la matière. En effet, deux autres vagues de promotion sont en cours, puisque la formation se tiendra toutes les semaines », a-t-il avancé.

Groupe de discussion. Par ailleurs, ce représentant du centre a lancé un appel à la collaboration avec l'Organisation Internationale de la Francophonie et du ministère en charge de la Jeunesse étant donné qu'il s'agit d'un projet de création d'emplois pour les jeunes. « La maîtrise de la langue de Molière constitue un autre atout de nos jeunes qui bénéficient de cette formation en gestion des relations clients d'autant plus qu'il s'agit d'une langue de communication la plus utilisée dans le pays. Et une autre particularité du centre, nous effectuons un suivi des jeunes même s'ils sont déjà en activité au niveau des sociétés qui les ont recrutés pour pouvoir assurer leur professionnalisation. Et ce n'est pas tout, un groupe de discussion entre tous les apprenants ayant passé au centre SOAMADA, sera créé pour un partage d'expériences entre eux », a-t-il conclu.