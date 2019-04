Madagascar: Cyclisme - La relève commence à prendre forme

Mine de rien la course en ligne organisée dimanche dernier et disputée le long de la RN7 a permis de voir que la relève n'est plus loin.

Certes les sélectionnés pour les Jeux des Iles ont été les grands absents pour des raisons qui restent obscures mais les chronos ne mentent pas comme quoi on assiste à une nouvelle vague de cyclistes en herbe.

Et c'est tant mieux pour le CCPAM, le club d'Anosizato qui a dominé de la tête et des épaules cette course en ligne en monopolisant les deux premières places par Fanomezantsoa Tolojanahary crédité d'un chrono de 2h 39 mn 32 sec sur la distance de 100 km.

Terminant pratiquement dans les roues de son coéquipier, Njakatiana Herinirina finissait les 100 km avec un temps de 2h 39 mn 54 sec.

La troisième place est revenue à Solo Jocelin Rakotomady quelque peu décalé avec un temps de 2h 43mn 12 sec.

La domination du CCPAM est telle qu'il est allé jusqu' à ravir l'autre course réservée aux vétérans sur des VTT. Et là, Jean Claude Rakotondrasoa a réalisé un temps de 1h 22 mn pour les 43 km.