Madagascar: Kung Fu / Wushu - Jackie Chan attendu au pays en juin

Un film sur Maitre Gao sera financé par l'acteur chinois.

Cette fois ci ce sera la bonne. La venue de l'acteur et réalisateur chinois, Jackie Chan au pays pratiquant le kung-fu est confirmée. «Nous sommes ici pour préparer l'arrivée de mon ami Jackie Chan et pour faire un état de lieu en vue de la réalisation du film. Lors de notre séjour, nous allons rencontrer les différentes autorités », a déclaré Xiao Ang, hier, à l'aéroport d'Ivato. Un film consacré à José Ramaherison alias Maitre Gao, président de la fédération malgache de kung-fu sera tourné au pays dont le financement sera assuré par cet acteur, chanteur, cascadeur, scénariste, réalisateur et producteur chinois.

Sauf changement de dernière minute, Jackie Chan foulera le sol malgache au mois de juin c'est-à-dire d'ici un mois et demi. Cette visite entre dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la fédération malgache de kung-fu Wushu, José Ramaherison. Lui qui a été élu récemment président d'honneur du temple de Shaolin. Ce film sera une reconnaissance pour Gao les actions qu'il a menés dans la promotion de cette discipline au pays. C'est un honneur pour le kung-fu malgache d'autant plus que Madagascar est le premier pays visité par l'acteur. Les relations entre la Chine et la Grande Ile seront également à l'honneur avec le film. L'association Takalo présidée par José Ramaherison a beaucoup œuvré pour la concrétisation du projet.

Une délégation au sein des ministères de la Jeunesse et des Sports et celui de la Communication et Culture ont accueilli la délégation chinoise. Ce film sera une publicité pour la Grande Ile sur la scène internationale. La star chinoise séjournera au pays pendant une semaine où il va rencontrer plusieurs personnalités.