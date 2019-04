Madagascar: Leadership et créativité des jeunes pour la protection de l'environnement - Installation d'un jardin potager et bricolages artistiques

Par l'intermédiaire de son projet Cré'art, un groupe d'étudiants de l'INSCAE (Institut national des Sciences Comptables et de l'Administration des Entreprises) a installé un jardin potager au sein de l'EPP d'Ambohimitsinjo tout en la rénovant par le biais de bricolages créatifs et interactifs (avec les élèves). Notons que le projet a été réalisé dans le cadre de leur matière « Comportement du manager ».

L'objectif principal est de recycler le plastique pour de meilleurs usages et rénover certains aspects de cette EPP de 45 ans. Depuis le mois de mars, le groupe a collecté des bouteilles pour en faire un jardin et initier les élèves de cette EPP au recyclage, voire au recycl'art. Le chalet et les salles de classes ont été repeints si d'autres infrastructures dans la cour de l'école ont été réparées. Les membres de l'équipe sont : Rajaonarivony Tsiory Kevin, Ramaherison MioraTafita, Nivoarilala Ly Faniriantsoa, VergozFabiana, RazafindramosaMellino Kevin et Hariniaina Nickaëz Stephaniel.

Le groupe explique : « On nous forme à être des jeunes responsables dès maintenant, et une façon de s'y prendre est d'agir pour la société, pour ses compatriotes. On ne se contente pas seulement d'acquérir des valeurs mais on voudrait les transmettre aux autres. Dès leur plus jeune âge, on peut déjà éduquer les enfants à préserver l'environnement et c'est aussi le meilleur moment pour stimuler leur créativité. Ce genre de mentalité nous aidera à atteindre ensemble l'objectif Madagascar Ile Verte et nous conduira surtout au développement. »