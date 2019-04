Madagascar: Route Ambilobe-Vohémar - Début des travaux ce samedi

Le président de la République, Andry Rajoelina sera en déplacement dans la partie Nord de la Grande île ce week-end pour assister à la cérémonie de pose de premières pierres des travaux.

La fin du calvaire est proche pour les populations des régions DIANA et SAVA. C'est désormais officiel. Les travaux de réhabilitation de la route nationale 5A reliant Ambilobe-Vohémar débuteront samedi prochain. Le président de la République Andry Rajoelina fera lui-même le déplacement dans la partie Nord de la Grande île pour assister à la cérémonie de pose de premières pierres de ce projet. Hier, la cérémonie de signature de l'Accord cadre relatif au déblocage du financement de la réhabilitation de la RN5A s'est déroulée au Palais d'Etat d'Iavoloha. Elle a été effectuée entre le ministre des Affaires Étrangères, Naina Andriantsitohaina et le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de Chine, CHEN Xiaolei, en présence du président de la République Andry Rajoelina. 155 milliards de dollars. C'est le montant du financement des travaux de réhabilitation de la RN5A, inscrit dans cet Accord cadre. 150km de route sont concernés par ce projet dont le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de la Chine considère comme « les travaux du siècle ». Certainement à cause du fait que cette route Ambilobe-Vohémar a fait souffrir les populations des régions DIANA et SAVA depuis belle lurette. Pendant une cinquantaine d'années, elle a fait l'objet de promesses non tenues par les tenants des pouvoirs qui se sont succédé.

Projets structurants. Il y a un mois de cela, le président Andry Rajoelina a effectué une descente dans cette partie Nord de la Grande Ile, plus exactement à Betsiaka pour constater de visu l'état des routes au niveau de cette localité. Pour mettre fin au calvaire de la population locale, la décision du lancement immédiat des travaux a été prise. Il convient de rappeler également que la construction de cette route nationale 5A figure parmi les promesses annoncées par le numéro Un du « Tanora malaGasy Vonona » durant la campagne électorale de décembre dernier, tout comme plusieurs autres projets d'envergure tels que la RN44, les « trano mora », les « buildings mora » et les stades « manara-penitra ». Quelques jours seulement après avoir donné le coup d'envoi de la construction d'une autoroute reliant le Port et la RN2 à Toamasina, Andry Rajoelina entamera la pose de premières pierres de la RN5A. Par ailleurs, de sources bien informées, le début des travaux pour plusieurs autres projets inscrivant dans son « Velirano » serait prévu avoir lieu dans les semaines qui viennent. C'est certainement la raison pour laquelle des urbanistes et des architectes malgaches figuraient dans la liste de la délégation lors du déplacement du Chef de l'Etat au Sénégal. Quoiqu'il en soit, le déblocage rapide des financements de tous ces projets structurants démontrent que le régime actuel bénéficie de la confiance et du soutien de la Communauté internationale et des bailleurs de fonds traditionnels.