Madagascar: Gaz domestique - Large contribution à la préservation de la santé publique selon « Vitogaz »

Comme on dit : « La santé est la première des richesses, et il appartient à chacun de la préserver ». « Vitogaz » a fait sien ce précepte en adoptant depuis longtemps une politique environnementale liée à un souci de préserver la santé des consommateurs.

Elle vient encore de le rappeler à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la santé le 7 avril dernier. Pour « Vitogaz », l'utilisation du gaz domestique contribue largement à préserver la santé des consommateurs.

Energie propre

Une occasion de renforcer son message de sensibilisation de la population à faire des choix judicieux pour la préservation de leur santé, et d'incitation pour faire le choix pour l'utilisation du gaz à la place du charbon. « Le gaz est une énergie propre, ne dégageant pas de substances toxiques lors de sa combustion, contrairement au charbon qui produit des fumées nocives néfastes pour la santé » explique un responsable de « Vitogaz » en précisant « des substances chimiques dangereuses peuvent être retrouvées dans la fumée du charbon de bois et du bois de chauffe ». Plus précisément, « les particules fines, de taille microscopique, qui peuvent pénétrer jusqu'aux bronches, une fois inhalées, se retrouvent dans les poumons et peuvent mener à de graves problèmes respiratoires pouvant entraîner un décès. Les monoxydes de carbone ou CO, qui réduit la capacité du sang à fournir l'oxygène nécessaire aux tissus ; ce qui peut entraîner un stress au cœur. Inhalée en grande quantité, le monoxyde de carbone peut entraîner la fatigue, des maux de tête, des étourdissements, des nausées, la confusion, la désorientation. Les oxydes d'azote (NO), qui réduisent la résistance des poumons aux infections, et qui peuvent entraîner l'essoufflement et l'irritation des bronches particulièrement. Les composants volatiles qui causent l'irritation des voies respiratoires et certaines maladies, voire le cancer ».

Santé pour tous

Bref, la célébration de la journée mondiale de la santé est une occasion pour « Vitogaz » de rappeler que le droit à la santé est pour tous et que chacun a un rôle à jouer pour y parvenir. Dans tout cela, le rôle de « Vitogaz » est aussi de proposer des alternatives pour réduire l'utilisation du charbon de bois en facilitant l'acquisition du gaz pour un maximum de foyers. Elle participe également à des séances de sensibilisation. C'est le cas notamment avec la SPMAD, ou Société de Pneumatologie de Madagascar où « Vitogaz » a participé à des animations pour sensibiliser la population sur les effets nocifs de l'utilisation charbon de bois et du bois de chauffe dans les foyers. Sur le plan commercial « Vitogaz » s'efforce de proposer aux consommateurs un certain nombre de produits et services adaptés à tous les besoins.