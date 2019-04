Cote d'Ivoire: Organisation internationale du travail - L'organisme onusien célèbre son centenaire ce jeudi

Fondée en 1919 au lendemain de la Première guerre mondiale, l'Organisation internationale du travail (Oit) a 100 ans cette année.

Le centenaire de l'organisme onusien sera célébré, ce jeudi 11 avril, dans plusieurs Etats du monde autour du thème : « Faire progresser la justice sociale, promouvoir le travail décent ».

En Côte d'Ivoire, l'événement sera marqué par une cérémonie solennelle, présidée par le ministre Pascal Kouakou Abinan, au Pullman Hôtel d'Abidjan Plateau.

La manifestation est organisée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale (Meps) et le Bureau international du travail (Bit), en collaboration avec le patronat et les organisations syndicales de travailleurs.

Le 100e anniversaire de l'Oit sera l'occasion pour l'organisation de réaffirmer son engagement pour l'instauration de la justice sociale et la mise en œuvre de la politique du travail décent.

L'Oit dévoilera, lors de cette célébration, ses objectifs, à savoir « Accroître sa visibilité et réaffirmer son actualité », « Réunir davantage de soutien autour du mandat de l'Oit pour la justice sociale et de son agenda pour le travail décent » et « Tracer la voie pour l'avenir de l'Organisation au cours des décennies à venir ».

Le temps fort de la cérémonie de ce jour est un « Tour du monde » de 24 heures d'activités de l'Oit présenté en direct dans 24 pays. L'enjeu est de magnifier les actions et les acquis de l'Oit dans le monde.

L'Oit a été créée par la Commission de la Législation internationale du travail et sous l'égide du Traité de Versailles qui mettait fin à la Première guerre mondiale.

L'organisation a pour mission de promouvoir la justice sociale, les droits de l'Homme, le droit du travail et la paix durable et universelle.