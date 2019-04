Sénégal: Louga - La miss sciences veut susciter des émules

Louga — La lauréate dans le département et la région de Louga de l'édition 2019 du concours miss mathématiques/miss sciences, Anta Gueye a invité, mercredi, à Louga, ses condisciples au travail et au sacrifice pour réussir dans les matières scientifiques.

Anta Gueye élève en classe de seconde au Lycée Malick Sall de Louga est l'une des lauréates qui va représenter sa région au concours national prévu au mois de mai à Dakar.

"C'est un plaisir et un grand honneur pour moi de représenter ma région. Il y avait beaucoup de filles qui ont participé au concours et par chance, j'ai remporté le concours", a réagi la jeune fille, seule lauréate de cette catégorie dans tout le département de Louga.

"Rien n'est impossible, pouvoir c'est vouloir. Quand on veut, on peut y arriver. Mais cela nécessite de faire des sacrifices. La série scientifique n'est pas facile, il faut beaucoup travailler et maintenir le cap", a-t-elle ajouté.

Née en 2002 à Kelle Gueye (Louga), elle avoue s'être lancée, très tôt, le défi d'opter pour des études scientifiques, pour plus tard embrasser le métier d'ingénieur en télécommunications.

"C'est une promesse que je me suis faite et depuis le primaire déjà, j'essayais d'être incollable en calcul et opération et au collège je me concentrais sur les sciences physiques et sciences de la vie et de la terre", a-t-elle soutenu.

Anta Gueye va représenter avec Fatou Bintou Fall, la miss maths en classe de quatrième aux cours privés Saint Pierre, la région de Louga au concours national de miss mathématiques/ miss sciences à Dakar.

"Comme je l'ai fait avec le niveau régional, je vais travailler avec mes professeurs et avec toute ma famille afin de bien préparer ce concours national", a-t-elle promis.

Elles étaient plusieurs candidates au départ, cinq ont été retenues à l'issue du concours. Les noms des lauréates ont été publiés, mercredi, lors d'une cérémonie de remise de prix organisée par l'Inspection d'académie (IA) de Louga.

Il s'agit de la miss mathématiques Astou Diop, élève en classe de 4ème au CEM Serigne Mahmadane Mabacké de Kébémer et de sa dauphine Marième Diop du même collège.

Dans le département de Louga, Fatou Bintou Fall en classe de quatrième aux Cours privés Saint Pierre et Assiatou Sall des Cours privés de Lucie Leclerc sont respectivement miss maths et miss maths dauphine.