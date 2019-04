Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Vingt-et-un textes de lois approuvés à la cinquième session administrative

La chambre basse du parlement a clôturé, le 10 avril, sa cinquième session ordinaire administrative. Sur les trente-quatre affaires inscrites à l'ordre du jour, les députés ont examiné et adopté vingt-et-une affaires et renvoyé treize à la prochaine session.

Ouverte le 29 janvier, la cinquième session ordinaire administrative, placée sous l'autorité du président Isidore Mvouba, a permis aux députés d'examiner trente-quatre affaires dûment arrêtées par la conférence des présidents ou transmises en cours de session par le gouvernement.

Au total, vingt-et-un textes de lois ont été adoptés, sur les trente-quatre que constituaient l'ordre du jour de la session. La chambre basse du parlement a donc entériné, entre autres, le projet de loi actant la dissolution de l'Onemo, sur les cendres desquelles devraient être créées deux nouvelles structures dotées des missions plus précises et diversifiées.

Elle a aussi approuvé le projet de loi portant réforme de la police nationale. Cette loi vise notamment à restructurer la police nationale et à lui donner de nouvelles missions, dans le but de la rendre plus performante pour consolider la paix et la sécurité intérieure.

De même, elle a entériné le texte de loi portant statut de la fonction publique territoriale, mais aussi le projet de loi portant lutte contre la traite des personnes dont l'objectif principal est de chercher à mettre un terme à ce phénomène dans le pays.

Au cours de cette session, l'Assemblée nationale a aussi adopté le projet de loi portant création du fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises. Une structure publique d'amélioration du climat des affaires au Congo, par la mise en place des crédits et structures spécialisées dans l'encadrement des TPE et PME.

La chambre basse a, en outre, organisé deux séances de questions orales au gouvernement avec débat, à l'occasion desquelles plusieurs ministres ont été interpellés pour justifier la gestion de leurs départements respectifs.

Clôturant les travaux de cette session ordinaire, le président de l'Assemblée, Isidore Mvouba, a appelé les députés à cultiver les valeurs positives afin de contribuer à l'émergence du Congo.

« Je n'ai cessé de songer à la nécessité pour nous, représentants du peuple, d'exalter les valeurs qui fondent la République pour placer notre beau pays le Congo au centre des préoccupations de notre mandature. Je songe au fait que notre pays a des atouts pour être un candidat crédible à l'émergence, si et seulement si, à l'unisson, chacun apporte sa pierre à l'édifice », a affirmé Isidore Mvouba.