Congo-Brazzaville: Grand concours des lycéens Filaf 2019 - Deux établissements se distinguent

Neuf lycéens dont sept issus de Saint-Exupéry et deux de l'Ecole militaire général Leclerc ont été récompensés au terme du concours, à l'occasion d'une cérémonie organisée le 6 avril, à l'Institut français du Congo.

La seule condition pour participer au grand concours des lycéens du Festival international du livre et des arts (Filaf) était d'être élève dans un lycée de Brazzaville, en classe de seconde, première ou terminale.

A cet effet, il était demandé à chaque participant de réaliser sa propre production littéraire, du 16 février au 15 mars, en respectant les modalités bien précises au nombre desquelles le choix de la catégorie à laquelle concourir (poésie, fiction, etc.) ; la rédaction d'un texte individuel conforme au concours à imprimer et envoyer au lycée Saint-Exupéry, auprès du secrétariat du proviseur, tout en précisant son identité.

Pour réaliser leur travail, les candidats se sont inspirés de textes d'auteurs invités au Filaf pour en proposer un tout nouveau à leur tour. Pour la catégorie poésie, c'est un texte de Marc Alexandre Oho Bamba dit Capitaine Alexandre, écrivain et slameur camerounais, qui avait été soumis. Tandis qu'à la catégorie patrimoine, il était question d'un extrait de texte de Véronique Tadjo, écrivaine ivoirienne, et à la catégorie idées, un extrait de texte de Jean-Luc Raharimanana, écrivain malgache.

« Cela n'a pas été facile, il faut le souligner car la sélection s'est faite en deux temps. Les textes des candidats, une fois rassemblés, ont été marqués par un code d'anonymat. Un premier jury a sélectionné une quarantaine de textes pour n'en retenir qu'une vingtaine pour la finale. Par la suite, un second jury, composé de Capitaine Alexandre, Véronique Tadjo, Jean Bofane In Koli et Jean-Luc Raharimanana (auteurs, éditeurs, critiques... ) a sélectionné, au cours de la tenue du Filaf, les trois meilleurs lauréats pour chaque catégorie, parmi les vingt retenus, qui ont été dévoilés à la clôture de ce festival », ont expliqué les organisateurs de ce concours.

Au niveau de la catégorie poésie, Frédérique Manga a occupé la première place, suivie respectivement d'Aldi Ikama et Allan Okongo, tous lycéens à Saint-Exupéry. S'agissant de la catégorie patrimoine, Saint-Exupéry s'est encore fait distinguer avec Jemina Elongo, Marine Ossombo et Linda Ikpeba, respectivement première, deuxième et troisième. Enfin, pour la catégorie idées, le premier rang a été occupé par Michel Akylangongo de Saint-Exupéry, les deuxième et troisième rangs par Kenn Massoukou et Anda Gaël Loumkebila de l'Ecole militaire général Leclerc.

« Nous sommes très heureuses des prix que nous avons reçus et nous pensons que la jeunesse doit être plus active à la lecture, car c'est de la sorte que nous pourrons davantage apprendre et réaliser de grandes choses. La connaissance et le pouvoir s'acquièrent avant tout par la lecture », ont déclaré dans la foulée les lauréates de la catégorie patrimoine.

Notons qu'en guise de récompenses, ces élèves ont notamment bénéficié de trophées, livres, bons d'achats et biens d'autres cadeaux divers.