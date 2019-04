Selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee) , le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) s'est replié au mois de 8,1%, en variation mensuelle, en rapport avec les sous-secteurs de l'élevage (-3,8%) et de la pêche (-17,5%).

En revanche, sur un an, une consolidation de 9,1% du secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) est notée en février 2019, du fait des bons résultats simultanés des sous-secteurs de l'élevage (+4,2%) et de la pêche (+24,0%).