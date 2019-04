Algérie: Accidents de la route - 40 morts et 241 blessés en une semaine

Alger — Quarante (40) personnes ont trouvé la mort et 241 autres ont été blessées dans 138 accidents de la route survenus du 2 au 8 avril, a indiqué mercredi un bilan du Commandement de la Gendarmerie nationale (GN).

Une baisse du nombre de morts a été enregistrée par rapport à la semaine dernière (-8), soit un taux de 16,67% ainsi que de celui des blessés(-77), soit 24,21% et celui des accidents (-12) soit 8%, a précisé le communiqué.

La wilaya d'Alger vient en tête de ce bilan avec 14 accidents, suivie de Médéa (09) et Msila (07), El-Oued (06) et Boumerdes (05).

Selon le communiqué, "les conducteurs étaient à l'origine de 89,86% de ces accidents et les piétons à 6,52% en sus d'autres raisons liées à l'état des véhicules et des routes".

L'excès de vitesse, les manœuvres dangereuses, l'insouciance des piétons, le non respect des plaques de signalisation et les intempéries demeurent les principales causes de ces accidents, a rappelé la GN.

Dans le même cadre, le Commandement de la Gendarmerie nationale a appelé "les citoyens à respecter le code de la route et suivre les conseils et orientations fournis par les agents de la GN dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation initié par le Commandement de la GN au profit des usagers de la route lancée le 7 avril et s'étalera jusqu'au 16 avril.