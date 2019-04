Algérie: Les partis TAJ et PFJ pour une période transition sereine

Alger — Les partis Tajamoue Amal El Jazaïr (TAJ) et El Fadjr El Djadid (PFJ) ont plaidé mercredi pour une période de transition sereine et un scrutin présidentiel régulier et transparent en réponse aux aspirations du peuple algérien.

Saluant le message de l'Armée nationale populaire (ANP), le parti TAJ a appelé tout un chacun à adhérer à son contenu et à ses mises en garde pour préserver la sécurité et la stabilité et sortir de la période de transition de manière fluide et sereine.

TAJ a appelé, dans un communiqué, toutes les composantes du peuple algérien à contribuer à la réussite de la période de transition dans le cadre du respect de la légitimité constitutionnelle et la satisfaction des revendications légitimes du peuple.

Exhortant la classe politique et tous les enfants du peuple algérien à l'ouverture d'un dialogue national sérieux et inclusif sur les mécanismes et les garanties de transparence et de régularité de l'élection présidentielle, à la lumière des engagements de l'ANP, d'accompagner la transition dans le cadre de la confiance mutuelle entre le peuple et l'Armée.

Pour sa part, le PFJ a proposé la création d'une instance pour la gestion de la période de transition jusqu'à l'organisation de la présidentielle, exprimant son soutien au Hirak populaire.

Exprimant par le truchement de son président, Tahar Benbaïbeche son rejet de l'installation M. Bensalah à la tête de l'Etat, le PFJ a estimé que la conjoncture exigeait une période de transition pour l'organisation d'un scrutin présidentiel à la hauteur des aspirations du peuple.