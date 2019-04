Afrique: Le président de la CAF tient la promesse faite aux écoliers ghanéens

Le président de la Confédération Africaine de Football, Ahmad Ahmad a tenu sa promesse d'inviter deux écoliers ghanéens au Caire, capitale de l'Egypte pour visiter le siège de la CAF et d'autres sites intéressants en Égypte.

On se rappelle qu'à l'occasion de son premier voyage officiel au Ghana, le 24 septembre 2017, Ahmad a été touché et ravi par la belle initiative des frères Kwabena Enti et Ekow Enti, qui ont lancé un projet de collecte d'équipements de football auprès de leurs collègues et d'autres écoles pour les distribuer par la suite aux enfants des communautés défavorisées.

Impressionné par la générosité et la spontanéité de cette action, le président de la CAF a promis au tandem à l'origine de cette action une invitation au Caire pour se faire une idée des activités de l'instance dirigeante du football continental.

Après des mois d'attente, le moment est enfin venu.

Le 5 avril 2019, accompagnés de leurs parents, les frères Peter et Naa Anyeley ont débarqué en Égypte pour un séjour de quatre jours.

«Nous sommes très heureux de cette opportunité. C'est la première fois que je visite l'Égypte. Cette expérience restera à jamais gravée dans nos mémoires », a déclaré Kwabena, 13 ans, jeune défenseur central.

Pendant leur séjour en Égypte, les frères Enti ont visité le musée égyptien, les pyramides de Gizeh, la citadelle Salaheddine, le quartier Khan el-Khalili (Bazar du Caire) et d'autres sites et monuments du berceau de la civilisation.

Ils se sont également rendus au siège de la CAF, et ont été invités par l'équipe qui opère au centre de commandement des matchs de la CAF à l'occasion de la rencontre des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF entre l'Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) et El Hilal (Soudan) qui se jouait ce jour-là.

«Je vous encourage à poursuivre votre projet. C'est un geste qui mérite d'être imité. Il répond à notre souci de promotion sociale consistant à soutenir et à offrir une vie meilleure aux personnes défavorisées de la société », a déclaré le président de la CAF, Ahmad lors d'une rencontre avec la famille Enti.

De son côté, Ekow, 11 ans a indiqué que, lui et son frère ont déjà pu collecter 200 paires de chaussures et qu'ils envisageaient d'élargir leur réseau à d'autres régions du Ghana et éventuellement à l'étranger.

"L'objectif consiste à solliciter d'autres écoles, puis dans d'autres pays pour leur offrir des souliers et des équipements", a conclu Ekow qui aime évoluer comme attaquant.