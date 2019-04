Togo: Financements en faveur des énergies renouvelables

Le 'Private Financing Advisory Network' (PFAN) est un réseau mondial d'experts en financement pour le climat et les énergies propres, qui offre un accompagnement gratuit aux entreprises et une facilitation des investissements aux entrepreneurs qui développent des projets climat et énergies renouvelables sur les marchés émergents.

Fruit d'un partenariat entre le Climate Technology Initiative, la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l'ONUDI, l'objectif est d'atténuer les changements climatiques et de mobiliser les investissements privés en faveur de l'Accord de Paris sur les changements climatiques et les objectifs de développement durable.

Un protocole d'accord a été signé mercredi entre le PFAN et la banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC) pour favoriser les financements de projets dans la sous-région.

'Le Togo est bien placé pour recevoir des aides ; il fait partie intégrante de l'initiative. Nous attendons la soumission de projets dans le domaine des énergies renouvelables', a indiqué Peter Storey, le coordonnateur général du PFAN.

Les soumissions peuvent être effectuées en ligne. Les promoteurs d'initiatives devront fournir un business plan comprenant la philosophie du projet et le modèle financier.