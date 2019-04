Maroc: PAPA à la rescousse d'Agadir

Le Conseil régional du tourisme d'Agadir Souss-Massa vient de se doter d'une nouvelle stratégie touristique 2019-2021 dénommée PAPA. Il était temps, les professionnels en ressentaient grande-ment l'absence. Présentée récemment aux médias, la nouvelle stratégie se décline en quatre axes.

L'objectif reste la mise en valeur d'une vision inclusive et concertée de la destination d'Agadir Souss-

Massa pour les trois années à venir. La nouvelle stratégie présente l'axe de promotion comme le socle de la mission du CRT, puisqu'il vise à renforcer l'attractivité de la destination, en positionnant le digital au cœur de la démarche. Il s'agit d'une stratégie digitale performante et progressive sur trois ans qui servira à améliorer la visibilité de la destination et sa promotion à travers différents canaux et pour différents marchés. Le challenge de l'aérien est pour sa part très important dans cette stratégie, dans la mesure où il nécessite la consolidation des acquis pour accroître et élargir la connectivité aérienne de la destination grâce au volet partenarial avec l'Office marocain du tourisme, le Conseil régional Souss-Massa, les tour-opérateurs, et d'autres compagnies aériennes.

Le produit touristique régional est à améliorer pour assurer davantage d'attractivité et d'accès, et ce à travers la mise en place de kiosques d'information comme outils de communication pour améliorer l'expérience client dans les différents centres de la région. Toute stratégie touristique nécessite un plan d'animation approprié à même d'assurer la structuration et la valorisation d'événements spécifiques à la destination ayant une connotation touristique forte.

Selon la nouvelle stratégie, ces quatre axes seront renforcés parallèlement par d'autres porteurs pour

plus d'efficacité et une meilleure performance notamment, l'investissement, les études et suivi de la

conjoncture, une vraie stratégie de gouvernance du secteur et par une réelle synergie avec les provinces afin de les valoriser. Afin d'enclencher la dynamique pour faire rayonner la destination, le CRT est parfaitement convaincu, que la communication et la gouvernance sont les clés de départ. «Nous avons adopté une nouvelle identité visuelle, qui puise ses origines et son inspiration dans la forme territoriale de la région Souss-Massa», précise le président du CRT.