Ile Maurice: Urvashi Gooriah, Miss Mauritius, porte plainte pour un message insultant sur Instagram

Elle a reçu un message qu'elle juge insultant sur Instagram. Raison pour laquelle Urvashi Gooriah, la Miss Mauritius 2018, a porté plainte en ce jeudi 11 avril contre un internaute. Elle était accompagnée de Primerose Obeegadoo, la directrice du concours Miss Mauritius, et elles ont quitté le CCID aux alentours de 12h45.

L'internaute, apprend-on, n'aurait pas mâché ses mots à l'encontre d'Urvashi Gooriah. Il a commencé par dire à la Miss de demander à Primerose Obeegadoo de se «comporter en public». Il va plus loin en accusant la directrice d'avoir menti sur le nombre d'années depuis lesquelles elle gère le concours de beauté national.

Par la suite, l'internaute l'aurait menacée en expliquant à la Miss Mauritius que c'est lui qui avait le pouvoir de décider si elle allait représenter Maurice lors de la finale du concours Miss World, qui aura lieu le 17 décembre en Thaïlande. Et que sa participation va «depend if [you] are meeting all the requirements... »

Tout n'est pas toujours beau dans le monde de la beauté.