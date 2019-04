Congo-Brazzaville: Médias - Arts.cd lance le Prix Lokumu

Dédié aux artistes et aux opérateurs culturels congolais, la récompense sera attribuée à ceux qui se sont démarqués durant l'année 2018, lors de la « Soirée des Arts.cd », le 13 avril à 19h 00, au Salon Okapi de l'Hôtel Vénus.

C'est avec le gala de ce samedi que le portail numérique des arts et culture en République démocratique du Congo (RDC), www.arts.cd, va procéder au lancement de sa « Soirée des Arts.cd ». Tout ce que l'on sait, à quelques heures de cette première édition, c'est qu'elle va faire honneur au monde des arts congolais « en décernant le prix de mérite dénommé "Prix Lokumu" aux artistes et aux opérateurs culturels congolais ». Jusqu'ici, rien n'a filtré au sujet des nominés ou futurs lauréats qui seront découverts in situ.

Le Prix Lokumu, traduit du lingala en français, signifie "honneur". Il va honorer artistes et opérateurs culturels qui ont fait la différence l'an dernier, pour ne pas dire exceller, dans l'exercice de leur métier. À ce titre, il « sera décerné sur la base du choix d'un jury portant sur de critères objectifs », a précisé Arts.cd dans son communiqué de presse, soulignant que « la créativité » est un atout pris en considération.

L'occasion faisant le larron, la première « Soirée des Arts.cd » entend, dit-elle, « saisir la balle au bond pour rendre hommage aux génies créateurs récemment disparus », en l'occurrence le poète Simaro Lutumba et le sculpteur émérite Me Liyolo.

Par ailleurs, autour de la remise des prix, Arts.cd informe avoir prévu « une programmation qui navigue entre peinture, danse, musique, humour et littérature ». De quoi, promet-on, garantir « une ambiance culturelle et festive à tous les invités qui prendront part à cette soirée ».

Premier anniversaire

Soulignons aussi que la première « Soirée des Arts.cd » s'inscrit dans le cadre des activités organisées par Arts.cd, en marge de son premier anniversaire. Il s'agit en fait de la deuxième qu'elle tient à la suite de la conférence-débat sur les médias en ligne spécialisés en RDC, tenue le 22 mars à l'Institut français, Halle de la Gombe. Signalons en sus que www.arts.cd est un média de Kulture-Kroisé Group Sarl, membre de l'association des Médias d'informations en ligne en RDC. La structure opère diversement « dans les relations presse que dans l'organisation des activités culturelles et des rencontres entre jeunes artistes et professionnels culturels ». Elle a ainsi pour but de « contribuer à la promotion du patrimoine congolais et des œuvres des artistes, en général, et féminins, en particulier ».