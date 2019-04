Congo-Brazzaville: Province de Maï-Ndombe - L'OMS offre des médicaments aux aires de santé de Yumbi

Dix-huit aires de santé et deux hôpitaux de la localité ont bénéficié récemment de l'aide médicale de l'agence onusienne.

L'assistance en médicaments, évaluée à une tonne et demi, permettra de venir en aide à une population d'environ 42 164 personnes déplacées internes de la zone. La situation humanitaire s'y est dégradée fin décembre 2018 en raison des violences intercommunautaires ayant fait plus de cinq cents morts, selon un bilan fourni par l'administrateur du territoire de Yumbi, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC).

Cette aide médicale (un kit sanitaire d'urgence incluant également des antipaludéens et matériel de première urgence) est capable de couvrir les besoins en santé de plus de dix mille personnes pendant trois mois, dans les dix-huit aires de santé concernées. L'hôpital général de référence et l'hôpital secondaire de Mensele, à Yumbi, vont également bénéficier de ces médicaments et fournitures médicales par l'entremise de l'ONG Magna( Medical aid here and now).

Pour le Dr Francis Djimtessem Ayambaye, coordonnateur du Cluster Santé en RDC, "L'appui que fournit l'OMS en tant que membre du Groupe sectoriel de la santé va faire face à l'augmentation des besoins humanitaires que connaissent les déplacés, les retournés et les personnes vulnérables affectées par les violences meurtrières à Yumbi depuis la fin de l'année dernière".

La gestion et le suivi de ce don est confiée à l'ONG Magna qui travaillera en étroite collaboration avec la zone de santé de Yumbi, au niveau des formations sanitaires locales.

Pour rappel, lors de la mission inter-agence d'évaluation multisectorielle du 28 janvier au 2 février, dans la zone de santé de Yumbi, l'OMS, en tant que cheffe de fil du Groupe sectoriel santé, avait déjà fourni un premier lot de médicaments essentiels (modules antipaludéens) puisés dans son stock stratégique de Kinshasa pour la population affectée de cette zone de santé.