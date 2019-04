Soudan: Texte de Communiqué des Forces Armées

communiqué de presse

- Ci-après l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) publie le texte de Communiqué des Forces Armées

Au nom de Dieu le tout Miséricordieux le très Miséricordieux

* Communiqué No (1) *

Le saint Quran cite: {Et cramponnez-vous tous ensemble au ‹Habl› (câble) d'Allah et ne soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous: lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, pas Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés}. (103) Al-Imran.

Louange soit à Allah, et alors que la prière et la paix soient sur notre prophète Mohammad, qui nous a sortis des ténèbres de l'âme et de l'ignorance et de la croyance corrompue, et sur sa famille et de ses compagnons. ..

* Le peuple soudanais honorable *

La paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu Tout-Puissant sur vous tous.

* Le Comité suprême de sécurité, composé des forces armées, de la police, des services de sécurité et de renseignement et des forces de soutien rapide, suit depuis longtemps ce qui se passe dans les institutions de gouvernance de l'État, depuis la mauvaise gestion, la corruption des systèmes, l'absence de justice dans les transactions et la fermeture de l'horizon pour tous, surtout devant la jeunesse , alors pauvre devient pauvre davantage et le riche devient riche davantage et aucun espoir d'égalité des chances pour les personnes appartenant au même peuple et à ses divers secteurs n'a été épargné. Les membres de ce système de sécurité ont vécu la vie des pauvres parmi son peuple, malgré la diversité des ressources dont jouit notre pays malgré tout cette souffrance et injustice claire et fausses promesses le peuple soudanais était patient , tolérant, indulgent et généreux et, malgré ce qui s'est passé dans la région et dans certains pays, notre peuple a traversé ces étapes avec compétence et sagesse, ce qui l'a épargné de désintégration, fragmentation, de chaos et de sombrer dans l'inconnu, mais sa jeunesse a sorti en protestation pacifique exprime dans ses slogans depuis le 19e décembre 2018 et jusqu'à présent, où les diverses crises répétées , les besoins de subsistance et les services nécessaires , tout ça n'a pas alerté le régime, mais a répété sans cesse de faux aveux et de fausses promesses et n'insiste que sur le traitement sécuritaire tout seule, et ici le Comité Suprême de la Sécurité se trouve devoir s'excuser des pertes subies , implore la bénédiction pour les martyrs et souhait la guérison pour les blessés, que ce soit des citoyens ou des services de sécurité, mais tous les recrutés des systèmes de sécurité avaient pris soin de gérer la crise avec le professionnalisme et l'efficacité, malgré quelques accrocs.

* Les masses de notre peuple honorable *

Vous avaient poursuivi depuis le 6 avril 2019, ce qui s'est passé se passe près du Commandement Général des Forces Armées, le Comité Suprême de la Sécurité (CSS) a alerté le chef de l'État des signes de fissures dans une institution de longue date.

Le CSS a mis et demande des alternatives mais heurte par l'insistance a recourir aux solutions securitaires, malgré la conviction de tous de l'impossibilité de la mise en œuvre de ces solutions et que cette solution-là causera des pertes importantes ne connaisse pas leur nombre , les limites et les résultats sauf Dieu, alors le CSS , ses forces armées et autres composants a décidé à mettre en œuvre ce que la tête du régime n'a pas pensé et a pris l'entière responsabilité de changer tout le régime dans une période de transition de deux ans, au cours de laquelle les Forces Armées et la représentation limitée des composants de se charger de la gestion de l'État et de préserver le sang précieux de ce citoyen soudanais, alors moi le ministre de la Défense le chef du Comité Suprême de la Sécurité (CSS) je déclare déraciner ce régime et la réserve sur sa tête après son arrestation dans un lieu sûr.

J'annonce également ce qui suit:

Premièrement:

1. La formation d'un Conseil Militaire de Transition chargé d'administrer la gouvernance du pays pendant une période de transition de deux ans.

2. Perturbation de la Constitution transitoire de la République du Soudan de 2005.

3. Déclarer l'état d'urgence pendant trois mois et le couvre-feu pendant un mois de 22 heures à 4 heures du matin.

4. Fermeture de l'espace aérien pendant 24 heures et des entrées et des passages à travers partout dans le Soudan jusqu'à nouvel ordre.

5. Dissolution de l'institution présidentielle, vice-président et assistants du président, la dissolution du Conseil National des Ministres et charger les sous-secrétaires des ministères de conduire les travaux.

6. Dissolution de l'Assemblée Nationale et du Conseil des Etats.

7. Dissolution des gouvernements des États fédérés et leurs conseils législatifs et charger les gouverneurs et les comités de sécurité de s'acquitter de leurs tâches.

8. Le pouvoir judiciaire et ses composantes, ainsi que la Cour constitutionnelle et le ministère public, continuent de fonctionner normalement.

9. Appele ceux qui portent des armes et des mouvements armés à rejoindre la patrie et à contribuer à sa construction.

10. Préserver la vie publique des citoyens sans exclusion, assaut ou représailles, attaque contre les biens officiels et personnels et le maintien de l'honneur.

11. Exécution stricte de l'ordre public et prévention de la fraude, la lutte contre la criminalité en toutes ses formes.

12. Déclarer un cessez-le-feu global dans tout le Soudan.

13. Libérer immédiatement tous les détenus politiques.

14. Créer le climat propice au transfert pacifique du pouvoir et à l'établissement des partis politiques ainsi qu'à la tenue d'élections libres et équitables d'ici la fin de la période de transition et à la mise en place d'une constitution permanente pour le pays.

Deuxièmement :

1. Engagement envers tous les traités, conventions et accords sous tous leurs noms locaux, régionaux et internationaux.

2. Continuité des travaux des ambassades, des missions et des organes diplomatiques accrédités au Soudan ainsi que des ambassades du Soudan à l'étranger et les organisations.

3. Le maintien et la dignité et des droits de l'homme.

4. Engagement aux relations de bon voisinage.

5. Assurer des relations internationales équilibrées, en tenant compte des intérêts suprêmes du Soudan et de la non-ingérence dans les affaires des autres pays.

Troisièmement :

Les procédures :

1. Sécuriser les unités militaires, les zones vitales, les ponts et les lieux de culte.

2. Sécuriser et continuité des installations, des communications, des ports et du trafic aérien.

3. Sécuriser et fournir des services de toutes sortes.

Quatrièmement :

* Notre honorable peuple *

Nous dans le Conseil militaire de transition, qui sera formé dans le communiqué-II, en assumant cette responsabilité et veilleront à la sécurité du citoyen et de la patrie. Nous espérons le citoyen pourra assumer avec nous la responsabilité et l'application de certaines des mesures de sécurité strictes comme partenariat dans la sûreté et la sécurité de la patrie.

Vive le Soudan et son people honorable

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'ALLAH soient sur vous.

* Information Militaire du 11 avril 2019 *