Cote d'Ivoire: Discussions entre l'administration et les syndicats - Kandia Camara appelle à la consolidation des acquis par le dialogue

La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, a procédé à l'ouverture de l'atelier de validation des résolutions issues des négociations avec les syndicats, à l'hôtel Lewarf de Grand-Bassam, le 10 avril.

A l'entame de son propos, la ministre de l'Éducation nationale s'est réjouie de la mobilisation des syndicats pour la cause de l'école ivoirienne qui doit se traduire, selon elle, par l'engagement de tous les acteurs de façon individuelle et collective. « Je vous appelle à l'engagement pour consolider les acquis d'hier et d'aujourd'hui par la concorde et le dialogue. Ce, en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail, ainsi que l'efficacité du système éducatif. En tout état de cause, je puis vous l'assurer, je suis résolument engagée dans une approche de co-construction avec l'ensemble des partenaires sociaux », a-t-elle assuré.

Poursuivant, Kandia Camara a demandé à ses collaborateurs et partenaires de se laisser guider par le sens du consensus et de la recherche du compromis afin que les échanges soient constructifs, fructueux et assortis de résolutions réalistes et soutenables à court, moyen et long termes. Lesdits résultats, au dire de la ministre, sont attendus par la communauté éducative et au plus haut sommet de l'État. Avant, elle a félicité les syndicats qui n'ont pas pris part à la grève bien qu'ayant des préoccupations. A ces félicitations, elle a associé tous les syndicats qui ont accepté de sursoir à la grève pour reprendre le chemin de l'école.

Avant d'ouvrir les travaux, la ministre s'est dit confiante quant aux conclusions des travaux de l'atelier. « Je reste persuadée que le présent atelier jettera les bases d'une chaîne de solidarité axée sur la responsabilité partagée et surtout la confiance mutuelle ».

Rappelons qu'à la mi-janvier au 23 mars 2019, l'école ivoirienne a été fortement perturbée par des arrêts de travail du fait des syndicats du secteur éducation/formation. Et c'est suite à cet arrêt de travail ponctué par des grèves que la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a instruit le Secrétaire permanent du Conseil consultatif de l'Éducation nationale (Sp-ccen) d'engager, sous la supervision du chef de cabinet, des négociations et d'initier des séances de travail avec tous les syndicats (grévistes et non grévistes) aux fins de dégager des pistes de solutions à leurs préoccupations respectives.

A cet effet, il y a eu des discussions entre l'administration et les syndicats qui ont enregistré la participation des membres du Cabinet, de l'Inspection générale, des Directions centrales du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, des responsables du ministère de la Fonction publique, des Faîtières et des Syndicats.

Ces négociations entamées dans le courant du mois de février se sont achevées le 26 mars 2019 sur des hypothèses ou propositions à soumettre à l'appréciation de la haute hiérarchie administrative. Ainsi donc, aux termes de ce processus d'échanges, il apparaît nécessaire que toutes les parties prenantes se retrouvent pour une validation des conclusions des discussions, avant leur transmission à la ministre de l'Éducation nationale pour appréciation.

D'où cet atelier de trois jours (10, 11 et 12 avril) qui a pour objectif majeur de s'accorder sur les conclusions issues des négociations relatives aux plateformes revendicatives et la conduite à tenir relativement au suivi de l'application.