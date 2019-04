Burkina Faso: Projet Alliance Jeunes et Parlementaires - Le Balai citoyen dresse un bilan à mi-parcours

Le Balai citoyen a organisé une conférence de presse, ce jeudi 11 avril 2019 à Ouagadougou pour présenter le bilan à mi-parcours de son projet dénommé "Alliance Jeunes et Parlementaires" (AJP).

Pendant longtemps, l'Assemblée nationale (AN) du Burkina Faso est restée une institution fermée à la participation citoyenne des jeunes. Pour stimuler une meilleure prise en compte des intérêts socio-économiques et politiques des jeunes dans les travaux parlementaires, le projet "Alliance Jeunes et Parlementaires" (AJP) pilotée par le mouvement, Le Balai citoyen en partenariat avec l'ONG Oxfam a été initié. Ainsi, pour partager le bilan à mi-parcours du projet, le Balai citoyen a convié les hommes de médias ce jeudi à une conférence de presse.

Le chargé de projet Alliance Jeunes et Parlementaires, Kiswendsida Jean Alphonse Yambré a affirmé que depuis la mise en route du projet en Avril 2018, l'AJP a renforcé les capacités d'influence de plus de 200 jeunes participants avec un quota genre de 40 %. Il également a indiqué que le projet a appuyé la mobilisation, l'organisation et la mise en réseau des jeunes de chaque localité, en vue d'élaborer un agenda commun de plaidoyer à l'endroit des députés.

Pour M. Yambré, le but final de ces formations est d'outiller les jeunes sur la connaissance du système parlementaire, de faciliter l'accès des jeunes du projet aux espaces formels et informels de prise de décision et à des plateformes d'interactions entre les jeunes et les députés. Il a fait savoir que les jeunes du projet ont retenu trois thèmes de plaidoyer à mener pour une meilleure prise en compte de leurs intérêts socio-économique dans les travaux parlementaires. Il s'agit de l'instauration d'un « quota jeunes » sur la liste électorale nationale pour les élections législatives, une extension de la couverture au plan national de la radio parlementaire, et un recrutement de 127 jeunes assistants parlementaires à l'assemblée nationale.

S'agissant de l'instauration du quota jeune sur la liste électorale, Kiswendsida Yambré a indiqué que cela répond à un besoin de représentativité de la jeunesse au sein de l'hémicycle. Pour ce qui est de l'extension de la couverture au plan national de la radio du Parlement, il est ressorti que le problème principal est sa faible couverture. Elle est actuellement accessible sur un rayon de 70 km autour de Ouagadougou. M.Yambré a noté que le recrutement de 127 jeunes assistants émane du constat fait de l'insuffisance des ressources humaines jeunes pour accompagner les députés dans leurs missions. « L'adoption de ce thème comme loi contribuera à améliorer l'efficacité des députés, ainsi que la qualité du travail parlementaire dans son ensemble », a-t-il souligné.

Le projet AJP de deux ans est mis en œuvre dans six localités du Burkina Faso que sont Ouagadougou, Dori, Po, Bogandé, Tenkodogo et Koudougou.