Soudan: Le général Awad Benawf à la tête du conseil militaire de transition

Le général Awad Benawf, ministre de la Défense et vice-président soudanais, semble prendre, de facto, la tête du conseil de transition, et donc la tête de l'État au Soudan. C'est lui qui a annoncé ce jeudi 11 avril, la formation d'un conseil militaire qui sera chargé d'assurer l'intérim pendant deux ans et la tenue d'élections à l'issue de cette période de transition.

Qui est Awad Benawf, cet homme de 62 ans qui a annoncé l'arrestation du président el-Béchir ? C'est un pilier du parti du Congrès, qui est au pouvoir depuis trois décennies. Après des études militaires en Égypte, Awad Benawf enseigne à l'école militaire de Khartoum. Il monte en grade au sein de l'armée et occupe plusieurs fonctions importantes avant de devenir directeur du service de renseignements.

En 2010, il est vice-président du chef de l'armée. Il joue un rôle décisif dans l'amélioration des relations entre le Soudan et l'Érythrée, puis démarre une carrière diplomatique. Awad Benawf devient ambassadeur en Égypte puis au Sultanat d'Oman. Il prend la tête de la cellule de crise au ministère des Affaires étrangères. Après cinq ans d'activité diplomatique, il réintègre l'armée.

Nommé ministre de la Défense en 2015

Omar el-Béchir le nomme en 2015, ministre de la Défense. En février dernier, tout en gardant son poste, il devient vice-président du Soudan, et prend la tête du haut comité de sécurité créé pour faire face aux manifestations. En 2007, il a figuré sur une liste américaine de sanctions pour son rôle dans les crimes commis durant la guerre au Darfour.

On ne sait pas encore grand-chose sur la composition du conseil transitoire. Awad Benawf affirme à l'agence soudanaise Souna que le conseil sera formé plus tard, sans plus de précision.