Angola: Plus de 30 milliards de kwanzas pour l'investissement public dans la province de Cuanza Sul

Sumbe (Angola) — La province de Cuanza Sul bénéficiera, au courant de l'année 2019, environ 31 milliards, 541 millions et 728.85 kwanzas pour la mise en ?uvre du Programme d'Investissements Publics (PIP) local.

C'est ce qui ressort de la 1ère Réunion ordinaire du gouvernorat provincial, ténue mercredi et destinée à réfléchir sur les Projets d'Investissements Public, dans le cadre central et provincial, et sur le Plan d'Action de la même circonscription administrative.

Selon le programme parvenu à l'Angop, des 96 projets d'investissement publics, 49 étant du cadre provincial et municipal, sont évalués à six milliards 496 millions et 205.657 kwanzas.

Dans le cadre central, il y a 47 projets évalués à 25 milliards 45 millions et 522.428 kwanzas destinés à la construction d'infrastructures sociales.