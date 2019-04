Afrique: Forfaits Internet en Afrique, les Seychelles les moins chers

Selon un rapport publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT), les Seychelles se classent au premier rang en Afrique en ce qui concerne les forfaits Internet abordables pour les bureaux et les ménages, bien que les consommateurs aux Seychelles déposent encore de nombreuses plaintes contre les fournisseurs de services.

Le classement a été déterminé en examinant le forfait le moins cher pouvant être proposé par les différents fournisseurs de services Internet de chaque pays, selon le directeur général de la division de la communication du département des technologies de l'information et de la communication des Seychelles (DICT), Jeffery Dogley.

M. Dogley a déclaré qu'en tant qu'organisme de réglementation, la DICT est satisfaite du classement, mais que des améliorations sont possibles. «Les opérateurs doivent constamment améliorer leur service, et une façon de le faire est d'amener plus de concurrence et davantage d'opérateurs », a déclaré M. Dogley.

Deux entreprises de télécommunications aux Seychelles - Cable & Wireless et Airtel - proposent des forfaits pour les ménages et les bureaux, coûtant pour le moins cher 18 USD pour 10 Go et 38 USD pour 20 GB respectivement.

Norlis Hoareau, directeur général du NATCOF, une organisation de défense des consommateurs, a déclaré a la SNA que malgré le bon classement, de nombreuses plaintes sont déposées contre les différents fournisseurs d'accès Internet aux Seychelles.

M. Hoareau a déclaré: «La plupart des plaintes sont dues à des surcharges, à des connections lentes et des interruptions fréquentes des services Internet.» M. Hoareau a ajouté que, bien que des plaintes soient reçues, l'organisation n'a guère le pouvoir de les traiter directement. Il a ajouté que toutes les plaintes étaient ensuite envoyées à la Fair Trading Commission (FTC) pour complément d'enquête.

Photo : L'undes fournisseurs de services, Kokonet, propose un service flexible de bornes Internet via son kokozone à plusieurs endroits sur Mahé, Praslin et La Digue. (Kokonet) Photo License: CC-BY

L'édition 2018 du rapport « Mesurer la société de l'information » a été publiée lors du 16e Symposium mondial des indicateurs de télécommunication / TIC (WTIS), au mois de décembre à Genève, en Suisse.

Le rapport présente les principales données TIC permettant de mesurer la société de l'information et présente une analyse quantitative de ce dernier, met en évidence les tendances nouvelles et émergentes et les problèmes de mesure.

Le rapport souligne également que les Seychelles font partie des six pays africains aux côtés du Botswana, du Cap-Vert, du Gabon, de Maurice et de l'Afrique du Sud qui ont atteint des prix du haut débit fixe inférieurs au seuil de 5% fixé par la Commission du haut débit pour 2015.

Le seuil de 5% "tient compte de votre revenu national par habitant. Si votre revenu national par habitant est de 100 roupies (environ 7 dollars), cela signifie que les Seychelles doivent disposer d'un forfait Internet coûtant 100 roupies (environ 7 dollars) ou moins. Si c'est au-dessus, cela signifie que vous n'atteindrez pas cet objectif », a déclaré M. Dogley.

«En fait, les Seychelles sont le pays d'Afrique qui fournit l'internet le plus abordable pour le haut débit fixe. Pour cela, nous parlons d'Internet fourni aux ménages et aux bureaux », a déclaré M. Dogley.

Le rapport place également les Seychelles au 2ème rang des pays africains après Maurice pour le panier haut débit mobile et le panier cellulaire mobile.

«En ce qui concerne le panier large bande mobile, l'UIT indique aux pays qu'ils sont obligés de proposer un forfait permettant à un client d'obtenir 500 Mo d'internet à un prix auquel il peut être acheté. Ceci est analysé avec le revenu national brut par habitant (RNB) du pays. Ensuite, il classe les différents pays pour déterminer l'accessibilité financière d'Internet », a déclaré M. Dogley.

"Alors que, pour le panier cellulaire mobile, l'UIT examine combien on peut payer pour s'abonner à une carte SIM, les frais de sms et d'appel à la minute", a déclaré M. Dogley.

Le forfait le plus bas pour les données mobiles coûte environ 2 dollars pour 50 Mo chez Cable & Wireless, tandis que chez Airtel, le prix est d'environ 30 $ pour 5 Go.

Dans une récente interview accordée à la SNA, le directeur général de la FTC, Francis Lebon, a déclaré qu'en 2018 la plupart des plaintes des consommateurs étaient déposées contre les entreprises de construction et de télécommunication.

La Commission est habilitée à mener des enquêtes sur la conduite des entreprises afin de déterminer si l'une d'elle se livre à des pratiques contraires à la Loi de 2010 sur la protection du consommateur.

Les autres fournisseurs de services d'Internet aux Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, sont Intelvision et Kokonet.