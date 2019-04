Afrique: La célèbre animatrice égyptienne Mariam Amin présentera la cérémonie du Tirage au sort

La célèbre présentatrice de télévision et de radio égyptienne, Mariam Amin sera la maîtresse de cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019, prévue ce vendredi soir au pied des Pyramides et du Sphinx de Guizeh.

Polyglotte, Mariam qui parle couramment l'arabe, l'anglais et le français, présentera le « show » dévoilera la composition des six groupes pour le tournoi final qui se tiendra du 21 juin au 19 juillet dans les villes égyptiennes à savoir Le Caire, Alexandrie, Ismaïlia et Suez.

"Je suis impatient de présenter cet événement qui inaugurera officiellement la Coupe d'Afrique des Nations Total qui se tiendra dans mon pays d'origine", a-t-elle déclaré à cafonline.com.

Mariam est animatrice d'un programme social à la radio populaire égyptienne Nogoum FM, surnommée «El-Etifak», qui signifie «nous sommes d'accord», l'un des plus écoutés dans les pays d'Afrique du Nord.

Elle connaît très bien le football, preuve en est, elle a déjà été au programme de la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA, en Egypte, et de la Copa Coca Cola, en 2014, à laquelle a participé la célèbre icône brésilienne Pelé.

« Je jouais au football quand j'étais jeune, mais je ne pouvais pas aller plus loin. Cependant, cela n'a pas arrêté ma passion pour ce sport populaire. J'ai suivi l'équipe nationale égyptienne de football (Pharaons) et regardé chaque match depuis 2006 » indique-t-elle avant d'ajouter : « J'admire Mohamed Salah et j'aimerais le rencontrer un jour ».

De nombreuses légendes du football africain ont confirmé leur présence à la cérémonie du tirage au sort, dont Ahmed Hassan, vainqueur égyptien de la Coupe d'Afrique des Nations, l'ivoirien Yaya Touré, le sénégalais El Hadji Diouf et le Marocain Mustapha Hadji.

Il y a lieu de rappeler que c'est la cinquième fois que l'Égypte accueille la CAN. La dernière fois fût en 2006, où ils avaient remporté le titre.