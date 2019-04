Algérie: Révision exceptionnelle des listes électorales du 16 au 23 avril 2019

Alger — Une révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte du 16 au 23 avril 2019, en prévision de l'élection présidentielle du 4 juillet 2019, indique jeudi le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire dans un communiqué.

"Suite à la signature du décret présidentiel fixant la date de convocation du corps électoral pour le jeudi 4 juillet 2019 pour l'élection à la présidence de la République, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire informe les citoyennes et citoyens qu'une période de huit (8) jours de révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte du mardi 16 avril au mardi 23 avril 2019, en application de l'article 14 de la loi organique no 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral", précise la même source.

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire invite, à cet effet, tous les citoyens et citoyennes non-inscrits sur les listes électorales et âgés de 18 ans révolus le jour du scrutin, soit le 4 juillet 2019, à demander leur inscription sur la liste électorale de la commune de résidence.

Les électeurs ayant changé de résidence doivent, quant à eux, se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation et d'inscription.

La demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de deux documents, l'un justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence, souligne la même source.

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire précise que les bureaux chargés des élections au niveau des communes, sont ouverts tous les jours de la semaine, de neuf (9h00) heures à seize heures trente minutes (16h30), à l'exception du vendredi.

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a signé mardi le décret présidentiel convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle fixée au 04 juillet 2019, selon un communiqué de la présidence de la République.

Présidentielle 2019: les postulants à la candidature conviés au retrait des formulaires de souscription individuelle

Les postulants à la candidature à l'élection présidentielle du 4 juillet prochain sont conviés à procéder au retrait des formulaires de souscription individuelle au siège du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a indiqué jeudi ce département, dans un communiqué.

"Suite à la signature par le chef de l'Etat du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour le jeudi 4 juillet 2019, en vue de l'élection à la présidence de la République, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, porte à la connaissance des postulants à la candidature à ces élections, que le retrait des formulaires de souscription individuelle s'effectue au niveau du siège du ministère de l'Intérieur, sis au Palais du gouvernement, Avenue Docteur Saadane, Alger", a précisé la même source.

Cette procédure s'est faite en vertu de la loi organique N16-10 du 25 aout 2016, relative au régime électoral, a précisé la même source.

"La remise de ces formulaires intervient sur présentation par le candidat d'une lettre adressée à Monsieur le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, annonçant son intention de constituer un dossier de candidature à l'élection à la présidence de la République", ajoute le communiqué.

Les postulants sont par ailleurs conviés à consulter le site Web du ministère http:/www.interieur.gov.dz pour toute information complémentaire.