Congo-Brazzaville: Tourisme - Les opportunités du pays au centre des discussions

Dans le but de promouvoir la destination touristique au pays, particulièrement à Brazzaville, il se tiendra, du 19 au 20 avril, à l'Institut français du Congo (IFC), un rendez-vous dénommé « Mon week-end à Brazza ».

Fruit d'une collaboration entre la plate-forme Visitez le Congo, l'Office national du tourisme, le ministère du Tourisme et de l'environnement, l'Unesco, la mairie de Brazzaville et l'association Green Congo, l'événement « Mon week-end à Brazza » réunira différents acteurs du tourisme et des finances, des investisseurs, des passionnés de tourisme et bien d'autres.

Durant les deux jours d'échange, des stands seront notamment installés dans le hall de l'IFC afin de permettre au public de découvrir plus de vingt destinations touristiques.

La première journée sera rythmée par une conférence, dans l'après-midi, autour du thème « Tourisme, Congo et opportunités. Comment l'initiative privée peut booster la destination Congo ? ». Cette causerie sera l'occasion de discuter des possibilités de développement de ce secteur en République du Congo grâce aux financements privés. Celle-ci sera animée par Guillaume Ikia Kouka, président de l'association Visitez le Congo, une plate-forme créée en 2015 par des Congolais vivant à l'étranger, ayant pour but de mettre en exergue le formidable potentiel touristique de leur pays.

« La destination Congo a encore du chemin à faire pour devenir une destination de référence sur le continent, mais elle offre déjà pas mal d'opportunités parce que le marché local existe et ne demande qu'à être développé. Il y a aussi le marché international avec des produits comme le tourisme de mémoire lié à la Traite négrière où la destination Congo est très demandée » a indiqué Guillaume Kouka.

De merveilleux sites méconnus des Congolais

En effet, le Congo regorge encore de somptueux paysages peu connus, peu exploités et peu valorisés. Dans les habitudes des Brazzavillois, parler week-end peut se référer à des retrouvailles autour de la boisson, au repos à la maison, à une baignade à la piscine ou aux Cataractes... Bref, une sorte de monotonie instaurée dans la profondeur de l'âme de ces citoyens. Pourtant, ce n'est pas toujours ce qu'il y a à faire, nous démontrera la rencontre « Mon week-end à Brazza ».

Aussi, il y sera abordé, au cours de la première journée, d'autres sous-thèmes tels Comment développer ce type de tourisme alternatif qui baisse les coûts de logement et crée des revenus pour les populations locales ? ; Un tourisme communautaire et d'explorateur au service du développement d'une destination en devenir. « L'objectif est de susciter auprès des jeunes entrepreneurs un intérêt d'investissement dans ce secteur », a poursuivi Guillaume Kouka qui constate avec tristesse l'absence du Congo aux grands salons internationaux du tourisme.

« Cette rencontre nous permettra de partager notre expérience. Nos échanges porteront principalement sur le sous-thème "Réseaux sociaux : comment les réseaux sociaux aident à faire connaître la destination Congo ?" », a pour sa part indiqué Christian Mpéa, membre du collectif de photographes « Ekolo na Bisso », qui interviendra à cet atelier.

Outre cette conférence, un autre échange aura lieu le samedi sur le thème « A la découverte de Brazzaville ». Ce dernier sera agrémenté par une projection en boucle des films "A la découverte des sites culturels et touristiques de Brazzaville" et "I am Congo".

En vue de susciter le goût de la découverte et du tourisme aux Brazzavillois, le programme Mon week-end à Brazza initiera gratuitement une visite guidée des sites touristiques de la ville en bus, ce dans la limite des places disponibles. Et la soirée se bouclera par une vague de spectacle musical traditionnel.