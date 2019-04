Congo-Brazzaville: Décoration - Le Wabi-sabi, une tendance qui prône le retour à l'essentiel

Derrière les deux concepts apparemment méconnus et étranges, se cache l'une des tendances déco les plus en vogue l'année dernière. En adhérant à ce style, on va à contre-courant des modèles artificiels et contemporains.

Le wabi-sabi est l'union de deux principes : wabi (simplicité, nostalgie, nature, irrégularité... ) et sabi (l'altération par le temps, la déchéance des choses vieillissantes, l'amour pour les choses hors du commun, etc.).

Cette éthique est apparue à peu près au XIIe siècle. Elle prêche le retour à une simplicité paisible pouvant influencer positivement l'existence, où l'on peut reconnaître et ressentir la beauté des choses imparfaites. Pendant plus d'un quart de siècle, le wabi-sabi a influencé fortement le Japon dans la culture, la gastronomie, la décoration, le design et autres aspects sociaux. Le principe du wabi-sabi peut aussi être assimilé en dehors de la culture japonaise, par exemple à la culture européenne.

Quand on l'applique au domaine de la décoration intérieure, ce retour à l'essentiel engage d'opter pour des objets pratiques et simplement beaux, sans parures particulières ou encombrantes. On privilégie alors les matières nobles et naturelles telles que le bois, la pierre, les fibres tressées...

L'idée avec le wabi-sabi c'est aussi de pouvoir s'inspirer d'objets vieillots en vue de leur apporter une autre touche sublime dans le temps. Pour Hazann Mouanga, créatrice de meubles d'intérieur à Brazzaville, c'est un parfait remède pour casser avec l'habitude d'envoyer à tout bout de champ les objets qui vieillissent à la poubelle. Ce qui est formidable est d'apprendre à apprécier les outils qu'on a, sans ressentir le besoin, d'en acheter tout le temps d'autres.

A cet effet, le wabi-sabi rend les cadres de vie plus assainis et le design assoupli en asymétrie, sobriété, simplicité, réduction des coûts, originalité, appréciation des objets sauvages et des choix personnels. Les failles, fissures et défauts sont désormais appréciés car ils symbolisent le temps qui s'écoule et l'attachement qui leur est dû.

Cette tendance invite plutôt à l'appréciation de la simplicité et au détachement par rapport à la perfection qui, d'ailleurs, n'est pas de ce monde. Elle précise le caractère irréversible du temps qui passe et l'aspect éphémère de toute chose en appelant à apprécier la modeste beauté des substances simples, détraquées par les années et les épreuves.

Au niveau des couleurs, en observant la nature et en s'inspirant d'elle, cet art mise plus sur des colories assez neutres, nudes et ethno-chic. Le végétal lui est inéluctable : des bouquets de fleurs simples et naturels juste avec ce que propose la nature. Adepte de l'art wabi-sabi, une bloggeuse en déco suggère de concorder le style intérieur avec la couleur du paysage extérieur de son environnement. Un art de vivre dont les contours dégagent une certaine idée de l'amour de la vie et de ses défectuosités.