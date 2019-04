Ile Maurice: Sailesh Gooljaury - «Je suis un consommateur»

il devra faire preuve de patience après que la police a objecté à sa remise en liberté hier, devant la magistrate Ranjeeta Rajkumarsing de la cour de district de Moka.

La police craint en effet que Prameshwar Gooljaury, 44 ans, aussi connu comme Sailesh, et frère de l'homme d'affaires Rakesh Gooljaury, «ne se présentera pas devant la cour en temps et lieu voulu». Une accusation provisoire de «drug dealing : possession of cannabis seeds for the purpose of cultivating cannabis plants» a été déposée contre cet habitant de L'Agrément, St-Pierre.

Selon l'acte d'accusation, c'est lors d'une perquisition à son domicile, mardi, qu'un récipient en plastique contenant 260 graines de cannabis, soit 1,21 gramme, a été saisi. L'enquête est menée par la Metropolitan Division de la brigade antidrogue, sous la supervision de l'ASP Hector Tuyau. Lors de l'exercice, deux récipients remplis du même mélange de tabac et de cannabis et un autre sachet en plastique contenant le même mélange avaient été retrouvés. La valeur marchande de la drogue est estimée à Rs 27 600.

«Il risque une amende ne dépassant pas Rs 1 million»

En cour, la police a demandé que le prévenu soit reconduit en cellule jusqu'au 17 avril et son panel d'avocats, composé de Mes Rama Valayden, Shehzad Mungroo et Anoop Goodary, a présenté une motion pour sa remise en liberté. Cette motion sera débattue mercredi prochain.

Une interdiction de quitter le pays pèse également sur Sailesh Gooljaury, qui est détenu au poste de police de Bel-Air. Lors de l'enquête, le suspect a avoué être un consommateur de cette drogue. «Oui, ces graines de cannabis sont pour ma propre consommation, mais je ne les distribue pas ni ne suis un trafiquant», a-t-il martelé mardi soir.

Que risque-t-il dans un cas pareil ? Selon un légiste, c'est une amende ne dépassant pas Rs 1 million qui lui pourait être imposée par la cour. «Comme Sailesh Gooljaury détient un casier judiciaire vierge, il pourrait ne pas écoper peine d'emprisonnement. Par ailleurs, tout se jouera entre une question de trafic de drogue et de consommation. Il plaiderait sans doute pour la consommation et nierait probablement toute implication dans un trafic de drogue. Donc, ce sera au magistrat de déterminer sur quelle base il devra le juger», dit notre interlocuteur.