Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Bazano désillusionne Rangers, Sanga Balende bat Nyuki

Deux matchs du championnat national de footbal ont eu lieu le 10 avril à Kinshasa avec Rangers et Bazano qui se bat pour le maintien, et à Mbuji-Mayi, avec Sanga Balende face à Nyuki qui venait de battre V.Club et Lubumbashi Sport.

La Jeunesse sportive Groupe Bazano (JS Bazano) de Lubumbashi a surpris l'AC Rangers au stade Tata Raphaël de la Kethule de Ryhove de Kinshasa par trois buts à un, en match comptant pour la 22e journée de la 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Ndombele à la 3e mn, Kiala à la 60e et Pongo à la 84e ont inscrit les trois buts de la JS Bazano. Mpiana a sauvé l'honneur des Académiciens de Rangers à la 57e mn. La JS Groupe Bazano -qui repart de Kinshasa avec au moins trois points dans sa gibecière- totalise vingt-cinqpoints en vingt-cinq matchs. L'AC Rangers du président Lambert Osango a déjà un total de trente-quatre points au terme de vingt-huit rencontres.

Après une série des déboires, notamment la défaite face à la lanterne rouge du championnat, l'AS Dragons/Bilima de Kinshasa, Sa Majesté Sanga Balende a retrouvé le goût de la victoire. Le club de Mbuji-Mayi a, devant son public du stade Kashala-Bonzola du chef-lieu de la province du Kasaï oriental, battu l'AS Nyuki de Butembo par deux buts à un.

Patrick Katembwe et le Ghanéen Nana Koffi ont été les buteurs des Anges et Saints du Kasaï oriental. Le joueur Mambote a réduit la marque pour les Abeilles du Nord-Kivu qui déchantent après deux victoires précieuses sur V.Club et Lubumbashi Sport. Battu sur son terrain par le FC Renaissance du Congo au match précédent, Sa Majesté Sanga Balende peut sourire après cet important succès et atteint la barre de trente points après vingt-six matchs. Nyuki compte aussi trente points en vingt-cinq sorties.

Mont Bleu et Lubumbashi Sport à forces égales...

Notons que le 11 avril , au stade Amani de Bunia, la formation locale de Mont Bleu a été tenue en échec par Lubumbashi Sport sur la marque d'un but partout, pour le compte de la 26e journée. Le capitaine Kateng Kawang a ouvert la mrque à la 21e mn, avant l'égalisation d'Omar pour Mont Bleu à la 60e. Déjà relégable, Lubumbashi Sport compte vingt-deux points en vingt-six matchs disputés. Mont Bleu a vingt-quatre points à l'issue de vingt-six rencontres.

Au classement, V.Club garde la première place avec 68 pts récoltés après vingt-six matchs, devant Mazembe qui en compte 64 au terme de vingt-trois confrontations. DCMP vient en troisième position avec 60 pts en vingt-huit matchs, devant Maniema Union (51 pts après vingt-six matchs), Rangers (34 pts en vingt-huit rencontres).