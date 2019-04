Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le pays et la Russie échangent sur les questions d'intérêt commun

Les deux pays, à travers le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger ainsi que l'ambassade de la Russie à Brazzaville, ont entamé, le 11 avril, des consultations politiques.

Au cours de la rencontre qui s'est déroulée en l'absence de la presse, le Congo et la Russie, représentés respectivement par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur, Valery Mickhaëlov, ont abordé spécifiquement des questions bilatérales, sous-régionales et internationales, d'après un responsable de ce ministère.

Les relations entre le Congo et la Russie ont toujours été bonnes. C'était déjà le cas lorsque le Congo s'appelait République populaire entre 1969 et 1991 et près de sept mille étudiants congolais faisaient leurs études en URSS.

Les deux pays viennent de célébrer les cinquante-cinq ans d'amitié et de coopération. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, a annoncé les visites de travail qu'effectuera le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, en Russie, en mai et en octobre prochains, pour rallumer encore la flamme diplomatique et économique entre Brazzaville et Moscou.

L'année 2019, disait-il, laisse entrevoir des perspectives prometteuses dans le renforcement du partenariat entre les deux pays, à la faveur des rencontres prévues au plus haut niveau des deux Etats.

Durant son séjour en Russie, le chef de l'Etat congolais évoquera, sans doute, avec les dirigeants russes, le projet de gazoduc entre Pointe-Noire et Ouesso via Oyo puisque les Russes participent notamment à l'étude de faisabilité de ce projet. L'ouvrage vise à rendre disponibles les produits pétroliers sur tout le territoire congolais et à mettre fin à leur convoyage via certains pays comme la République démocratique du Congo. Il a aussi pour objectif de renforcer la capacité de transit du Congo, grâce à sa situation géographique.

Rappelons que le Congo fait partie des cinq premiers pays producteurs de pétrole en Afrique. La principale raffinerie du Congo comble à peine 35% des besoins locaux.

Alors que le Congo est engagé dans un processus de négociation complexe avec le Fonds monétaire international, le président Denis Sassou N'Guesso profitera de ce déplacement pour évoquer la question avec son homologue, Vladimir Poutine, qui organisera son premier sommet Russie-Afrique en octobre prochain dans la ville de Sotchi. Cette rencontre vise à concrétiser les relations entre les peuples russe et africain.