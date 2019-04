Congo-Kinshasa: Pâques - Les chrétiens commémorent la résurrection du Christ

Les chrétiens célèbrent, chaque deuxième dimanche du mois d'avril, la fête de Pâques. Il s'agit de cette célébration religieuse qui commémore la résurrection du Christ. Selon un servant dans une Eglise de la place, la Pâques signifie «passer au dessus de», tandis que selon les évangiles, cela se référait au jour de la veille du Sabbat.

Le dimanche de pâques intervient juste après la semaine sainte durant laquelle Jésus-Christ prit son dernier repas avec les apôtres.

En effet, Pâques est une fête joyeuse pour les chrétiens, célébrée le dimanche qui suit la pleine lune, après les printemps pour les protestants et les catholiques. Raison pour laquelle, la date n'est pas toujours la même.

La résurrection du Christ est également célébrée chez les orthodoxes toujours à l'occasion de la fête de pâques. Plusieurs processions sont organisées durant la semaine sainte, et au courant de cette semaine dite "Pascaline", on trouve un agneau sans tâche, sans défaut. On le garde pendant 4 jours pour son observation et le jour de la fête on coupe sa tête pour verser son sang dans un basin et l'appliquer sur le linteau de chaque maison pour montrer qu'un agneau a déjà était immolé. Et, le reste de son corps est consommé le même jour.

Cette fête dure quelques jours. Le premier soir de Pâques, les juifs vivent une fête familiale appelée le «seder» pendant laquelle les membres mangent ensemble un repas traditionnel. Ce repas est notamment composé d'un agneau, en souvenir de la nuit où Dieu demanda aux apôtres de marquer sur leurs portes le sang de l'animal pour préserver leur fils de l'ange exterminateur. Aujourd'hui, les chrétiens fêtent la Pâque dans leurs Eglises et procèdent à la sainte cène pour se souvenir du jour où l'agneau a été immolé.