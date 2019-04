Congo-Kinshasa: Zaiko - Fin de la tournée américaine !

Depuis les Etats-Unis, le Secrétaire Général de l'orchestre Zaiko Langa Langa confirme que le Président Jossart Nyoka Longo et l'ensemble de ses poulains regagnent le pays, ce mardi 16 avril 2019 . Avant de rentrer au bercail, le légendaire groupe musical congolais va donner son dernier spectacle, ce week-end dans une salle de plus de 300 personnes à Los Angeles.

«Nous avons accompli notre mission. Notre tournée en Amérique a été une réussite sur tous les plans. Dans l'ensemble, Zaiko a donné 32 spectacles dans différentes villes et Etats américains jusqu'au Canada. Nous sommes fiers de notre bilan qui est largement positif. Car, Vieux Bombas Nyoka Longo et sa bande ont été très performants sur scène, partout où nous sommes passés... », a déclaré Emmanuel Mbangi, le SG du groupe, au journal La Prospérité.

Dès son retour, le groupe qui est vivement attendu au pays, va se concentrer pour trois évènements. Premièrement, il sera question de préparer la grande célébration du cinquantenaire de Zaiko qui, à ce jour, est le seul orchestre à avoir totalisé 50 ans, dans l'arène musicale congolaise. De nombreuses manifestations seront organisées pour fêter avec faste cet anniversaire. En second lieu, il y a la sortie de l'album du groupe qui sera mis en vente après le retour de cette formation musicale. Pour le Secrétaire de Zaïko Langa Langa, Vieux Bombas tient aussi à s'incliner devant la dépouille de son aîné Lutumba Simaro dont les obsèques seront organisées dans les jours qui viennent.

Rappelons que l'orchestre a passé plus de 7 mois en tournée musicale au pays de l'oncle Sam et au pays de l'érable, le Canada. C'est à Los Angeles, dans l'Etat de la Californie que le Président N'yosh et ses musiciens ont installé leur quartier général durant tout ce périple. Tout est parti ici dans cet Etat américain lorsque le groupe a donné sa première prestation scénique qui a mis toute la communauté congolaise en ébullition. Pendant ce séjour, le groupe a livré, en tout, plus de 30 spectacles et dans 12 Etats des Etats- Unis et dans certaines villes du Canada voisin.