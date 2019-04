Sénégal: Voir ou revoir - "Félicité"

Œuvre cinématographique sortie en 2017, "Félicité" est un vibrant hommage que le réalisateur franco-sénégalais, Alain Gomis, a rendu à tous ceux qui se dissocient de la victimisation et des épreuves de la vie pour parvenir à rendre possible le bonheur auquel ils aspirent.

Le film suit pas à pas Félicité, personnage principal incarné par Véro Tshanda Beya, une femme fière et libre, qui chante tous les soirs dans un bar, en plein cœur de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pleine de vie et battante, c'est avec bravoure que Félicité s'occupe d'elle-même et de son fils Samo, un adolescent d'environ 14 ans.

Alors que tout semblait au calme, Félicité voit son monde s'écrouler lorsque son jeune garçon est victime d'un grave accident de moto. Conduit d'urgence à l'hôpital, les médecins révèlent à la jeune dame que son fils doit être rapidement opéré sinon il risquerait de perdre l'une de ses jambes. Bouleversée, Félicité consent à la chirurgie mais, pour les médecins, il est hors de question que cela se fasse sans qu'elle n'ait payé tous les frais nécessaires.

Débute alors pour Félicité une course folle dans les rues de Kinshasa dans le but de réunir la somme d'argent rationnelle. Optimiste, elle décide de faire le tour de ses relations mais se heurte à la fermeté de leurs réactions, qui révèlent pour la plupart la situation d'un Congo contemporain, complexe et improbable. Mais, pour elle, il faut à tout prix relever le défi de sauver la vie de son unique enfant. Entre abondant familial, les arnaques et les mauvais payeurs, la quête de Félicité s'annonce très difficile. Alors que ses forces s'épuisent peu à peu, son chemin croise celui de Tabu, un jeune homme résidant à Kinshasa...

D'une durée approximative de 2h 9 mn, "Félicité" avait été présenté en première mondiale en sélection officielle à la Berlinale 2017 où il a remporté le grand prix du jury1. La même année, ce film a remporté l'étalon d'or de Yennenga lors du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou.

Né d'un père sénégalais et d'une mère française, en mars 1972, Alain Gomis est un scénariste et réalisateur franco-sénégalais. Il a, à son actif, plusieurs œuvres parmi lesquelles "Andalucia" (2008), "Les délices du monde" (2008), "Aujourd'hui" (2013). Fresques fictionnelles, intimistes et universelles, la plupart des œuvres d'Alain Gomis se rapprochent souvent de la réalité contemporaine.